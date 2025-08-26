晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元反彈！新台幣小貶2分 暫收30.47元

2025/08/26 12:24

美元反彈！新台幣小貶2分 暫收30.47元美元反彈！新台幣小貶2分，暫收30.47元
。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場僅一天就消化完聯準會主席鮑爾釋出的「鴿派」訊號，轉而觀望本週將發布的通膨數據，在美股收黑、美元反彈下，新台幣兌美元匯率早盤一度貶回30.5元價位，中午暫時收在30.47元、貶值2分，台北外匯經紀公司成交量6.18億美元。

新台幣在昨日結束連7黑，今早受到國際美元反彈影響，匯價以30.44元、升值1分開出後，隨即貶破30.5元關卡，惟上午盤最低僅觸及30.501元，多數時間在30.45元至30.5元之間盤整。

鮑爾上週在傑克森霍爾央行年會上示警注意美國就業風險，市場解讀報爾談話偏鴿，對聯準會9月降息預期升溫，惟關稅對通膨威脅仍揮之不去，由於6月PCE物價指數年增率2.6%超乎市場預期，投資人對於本週將公布的7月數據審慎看待，使美元指數再度站回98之上。

美元反彈使台幣與多數亞幣承壓，唯獨人民幣今日走勢強勁，離岸人民幣今早一度突破7.15，最高升抵7.1469。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財