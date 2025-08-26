美元反彈！新台幣小貶2分，暫收30.47元

。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場僅一天就消化完聯準會主席鮑爾釋出的「鴿派」訊號，轉而觀望本週將發布的通膨數據，在美股收黑、美元反彈下，新台幣兌美元匯率早盤一度貶回30.5元價位，中午暫時收在30.47元、貶值2分，台北外匯經紀公司成交量6.18億美元。

新台幣在昨日結束連7黑，今早受到國際美元反彈影響，匯價以30.44元、升值1分開出後，隨即貶破30.5元關卡，惟上午盤最低僅觸及30.501元，多數時間在30.45元至30.5元之間盤整。

請繼續往下閱讀...

鮑爾上週在傑克森霍爾央行年會上示警注意美國就業風險，市場解讀報爾談話偏鴿，對聯準會9月降息預期升溫，惟關稅對通膨威脅仍揮之不去，由於6月PCE物價指數年增率2.6%超乎市場預期，投資人對於本週將公布的7月數據審慎看待，使美元指數再度站回98之上。

美元反彈使台幣與多數亞幣承壓，唯獨人民幣今日走勢強勁，離岸人民幣今早一度突破7.15，最高升抵7.1469。

