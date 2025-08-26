焦點股》所羅門：輝達機器人助攻 爆量創半年最高

所羅門旗下AI業務成長動能強勁，預期今年相關營收將較去年翻倍。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化與工業視覺廠商所羅門（2359）受惠於台北國際自動化大展題材續旺，加上輝達（NVIDIA）再度炒熱AI機器人話題，今日盤中受到買盤青睞、爆量勁揚，截至上午10時50分暫報漲停價166.5元，創下最近半年波段新高，成交量5萬1886張。

所羅門上週在自動化大展釋出整合輝達平台所開發的人形機器人模擬系統，以及新一代輪型雙臂機器人，吸引業界高度關注。輝達執行長黃仁勳日前更在社群平台預告「給機器人一個新大腦」，預示新品將聚焦AI機器人領域，與所羅門展出題材相互呼應，激勵股價連袂走強。

所羅門長期聚焦軟體開發與平台整合，不自行製造機器人本體，並攜手多家國內外機器手臂廠商合作。旗下AI業務成長動能強勁，預期今年相關營收將較去年翻倍，應用橫跨製造、物流、礦業與醫療場域。

技術上，所羅門率先導入NVIDIA Jetson Thor平台與開源VLA模型Isaac GR00T N1.5，打造可透過自然語言操作的人形機器人模擬系統，可望速訓練效率。此外，公司也同步展示以穿戴式感測器進行動作學習的新技術，取代傳統MR眼鏡，優化實務應用效能。

