赴韓小心吃逾千元罰單！濟州島發佈行為不端外國遊客指南

赴韓小心將吃逾千元罰單，濟州島發佈行為不端外國遊客指南。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕赴韓國旅遊注意了，小心因違規行為吃上罰單，CNN報導，去年吸引逾1300萬遊客的濟州島，隨著一系列旅遊事件和擾亂治安行為不斷增長，濟州島發佈了1份多語言行為不端外國遊客指南，並警告如亂穿馬路等違法行為，可能被處以5萬韓元（約新台幣1100元）罰款。

報導指出，據濟州島旅遊協會稱，自新冠疫情結束以來，每年到訪濟州島的外國遊客總數幾乎增加了4倍，從 2021 年的4萬8278人增加到 2024 年的190 萬人。

請繼續往下閱讀...

為了應對這種增長以及隨之而來的困難，濟州島官員印製了8000 份指南，其中概述了遊客因不當行為可能被罰款的輕微違規行為。

官員表示，該指南以韓語、英語和中文編寫，旨在為可能不了解當地法規和文化的外國遊客提供資訊。

例如，在非指定區域吸煙、亂穿馬路、亂丟垃圾和破壞環境均可能被處以5萬韓元的罰款。

有導遊警告說，違反上述罪行還將受到輕罪監禁或輕微罰款的處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法