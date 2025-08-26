晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

赴韓小心吃逾千元罰單！濟州島發佈行為不端外國遊客指南

2025/08/26 11:23

赴韓小心將吃逾千元罰單，濟州島發佈行為不端外國遊客指南。（示意圖，歐新社）赴韓小心將吃逾千元罰單，濟州島發佈行為不端外國遊客指南。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕赴韓國旅遊注意了，小心因違規行為吃上罰單，CNN報導，去年吸引逾1300萬遊客的濟州島，隨著一系列旅遊事件和擾亂治安行為不斷增長，濟州島發佈了1份多語言行為不端外國遊客指南，並警告如亂穿馬路等違法行為，可能被處以5萬韓元（約新台幣1100元）罰款。

報導指出，據濟州島旅遊協會稱，自新冠疫情結束以來，每年到訪濟州島的外國遊客總數幾乎增加了4倍，從 2021 年的4萬8278人增加到 2024 年的190 萬人。

為了應對這種增長以及隨之而來的困難，濟州島官員印製了8000 份指南，其中概述了遊客因不當行為可能被罰款的輕微違規行為。

官員表示，該指南以韓語、英語和中文編寫，旨在為可能不了解當地法規和文化的外國遊客提供資訊。

例如，在非指定區域吸煙、亂穿馬路、亂丟垃圾和破壞環境均可能被處以5萬韓元的罰款。

有導遊警告說，違反上述罪行還將受到輕罪監禁或輕微罰款的處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財