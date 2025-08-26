台股早盤》ABF載板、塑膠不敵電金賣壓 指數跌逾百點測24100點

ABF載板、塑膠不敵電金賣壓，早盤指數跌逾百點測24100點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一僅費半收小紅，雖然，台積電ADR上漲1.12%，不過，週二台積電在週一大漲後，今股價開盤下跌5元，受此影響，指數開盤跌40.02點，以24237.36點開出，在電金權值股同步休兵，指數開低走低，早盤指數跌逾百點，回測24162點，所幸景碩、欣興等 ABF載板、面板、光電、電子零組件等電子，及塑膠、航運、軍工等傳產逆揚，指數跌勢收斂，早盤力守24200點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國時間週三公布財報，在投資人密切關注之際，美國股市主要指數25日大多收低，僅費城半導體指數微漲。

道瓊工業指數下挫349.27點或0.77%，收45282.47點。

標準普爾指數小跌27.59點或0.43%，收6439.32點。

那斯達克指數小挫47.25點或0.22%，收21449.29點。

費城半導體指數微漲1.84點或0.03%，收5756.30點。

