晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

被稱為「輝達備胎」中國IC設計公司5天漲45％！

2025/08/26 11:07

中國政府力推國產製自晶片，AI晶片廠商寒武紀股價噴發，5天累計漲幅達45%。（示意圖，路透）中國政府力推國產製自晶片，AI晶片廠商寒武紀股價噴發，5天累計漲幅達45%。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體力拚「脫美」，先前被市場視為 「輝達備胎」的中國人工智慧晶片設計公司寒武紀近期股價強勢，近5個交易日累計漲逾達45%，最新市值已經突破5794億元人民幣（約新台幣2.46兆元），隨著寒武紀股價飆升，出生於1985年的創辦人陳天石的身家水漲船高。

中媒指出，陳天石在2016年3月以63萬元人民幣（約新台幣268萬元）創業寒武紀，9年後公司市值突破5794億元人民幣，以其持股約28.63%估算，身家達到1659億元人民幣（約新台幣7070億元）。

據報導，自從美國政府禁止輝達的H20晶片銷往中國後， 「輝達備胎」寒武紀業績爆發，今年第1季營收達11.11億元人民幣（約新台幣47.35億元）、年增4230%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣3.55億元（約新台幣15.13億元），上年同期為-2.27億元（約新台幣9.6億元），成功轉虧為盈，且連續2季獲利。

目前寒武紀的主要客戶包括阿里、百度、字節跳動及騰訊等。去年以來，科技大廠掀起AI軍備競賽，今年2月，阿里更是宣布未來三年在雲和AI基礎設施的投入將超過去十年總和。

機構預測，中國國內互聯網巨頭們有數十萬台的AI伺服器需求，預計短中期市場的成長空間可達人民幣千億元。寒武紀正在經歷資本市場前所未有的價值重估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財