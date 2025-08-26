被稱為「輝達備胎」中國IC設計公司5天漲45％！

中國政府力推國產製自晶片，AI晶片廠商寒武紀股價噴發，5天累計漲幅達45%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體力拚「脫美」，先前被市場視為 「輝達備胎」的中國人工智慧晶片設計公司寒武紀近期股價強勢，近5個交易日累計漲逾達45%，最新市值已經突破5794億元人民幣（約新台幣2.46兆元），隨著寒武紀股價飆升，出生於1985年的創辦人陳天石的身家水漲船高。

中媒指出，陳天石在2016年3月以63萬元人民幣（約新台幣268萬元）創業寒武紀，9年後公司市值突破5794億元人民幣，以其持股約28.63%估算，身家達到1659億元人民幣（約新台幣7070億元）。

據報導，自從美國政府禁止輝達的H20晶片銷往中國後， 「輝達備胎」寒武紀業績爆發，今年第1季營收達11.11億元人民幣（約新台幣47.35億元）、年增4230%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣3.55億元（約新台幣15.13億元），上年同期為-2.27億元（約新台幣9.6億元），成功轉虧為盈，且連續2季獲利。

目前寒武紀的主要客戶包括阿里、百度、字節跳動及騰訊等。去年以來，科技大廠掀起AI軍備競賽，今年2月，阿里更是宣布未來三年在雲和AI基礎設施的投入將超過去十年總和。

機構預測，中國國內互聯網巨頭們有數十萬台的AI伺服器需求，預計短中期市場的成長空間可達人民幣千億元。寒武紀正在經歷資本市場前所未有的價值重估。

