繼格陵蘭、加拿大之後！川普向南韓拋「駐軍基地歸美」

美國總統川普告訴南韓總統李在明，他希望擁有美軍基地所在的韓國土地的所有權。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕繼想併吞加拿大成美國第51州、拿下格陵蘭後，美國總統川普向南韓總統李在明（Lee Jae Myung）拋出駐韓基地「土地所有權」構想。據報導，川普表示，他希望美國取得駐韓美軍基地所在土地的所有權，同時敦促韓國為駐紮約2萬8500名美軍支付更多費用。

綜合法新社與韓聯社報導，川普在白宮接待南韓總統李在明，被問到駐韓美軍問題時，川普表示，他想要求首爾當局把租給美國設置軍事基地的土地「所有權」轉讓給美國。

川普稱，也許我想做的事情之一是，要求他們在我們擁有那座軍事基地期間，給我們那塊土地的所有權，我們花費鉅額建造一個要塞，南韓也做出貢獻，看看我們是否能擺脫租約，取得我們大型軍事基地所在土地的所有權。

中媒指出，川普不僅想擁有格陵蘭島、想要巴拿馬運河、想把加拿大變成第51個州，現在還想擁有南韓的軍事基地主權。不得不說，房地產商出身的川普，有一種強烈的土地執念，現在正將國際關係進行生意化的嘗試。

