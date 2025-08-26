馬斯克開戰微軟！證實正打造新公司「巨硬」

馬斯克近日證實，xAI正在打造一家「純粹由 AI 驅動的軟體公司」，名稱就叫做為Macrohard（巨硬）！（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能新創公司xAI，在8月初向美國專利商標局（Patent and trademark office）提交「巨硬」（Macrohard）商標註冊申請，引發外界議論，馬斯克近日證實，xAI正在打造一家「純粹由 AI 驅動的軟體公司」，名稱就叫做為Macrohard！

馬斯克近日在X平台發文表示，Macrohard這個名字帶點惡搞的意味，但這項計畫是真的！他說：「理論上來講，既然像微軟（Microsoft）這樣的軟體公司本身並不生產任何實體硬體，那麼完全透過 AI 來模擬它們應該是可行的。」

馬斯克並未透露更多細節；xAI 的發言人對評論請求也沒有回應，微軟方面也沒有回應評論請求。

根據美國專利商標局的文件顯示，xAI 已於8月1日提交了「Macrohard」的商標申請。申請文件涵蓋廣泛的 AI 相關商品與服務，包括「可下載的電腦軟體，用於人工生成語音與文字」，以及「可下載的電腦軟體，用於利用AI設計、編碼、執行與遊玩遊戲」。

若Macrohard正式成立，將加入馬斯克旗下龐大的事業版圖。目前馬斯克同時掌管特斯拉（Tesla）、xAI、X公司（X Corp）、無聊公司（The Boring Company）、太空探索技術公司（SpaceX）以及腦機接口公司Neuralink。

馬斯克一直以來都和微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）存在競爭關係，尤其是在AI領域，「Macrohard」這個名字是刻意和取得跟「Microsoft」相似，有戲謔和對抗的意味。

事實上，馬斯克2021年時，就曾在社群貼文中，語帶神秘的留下「Macrohard＞＞Microsoft」（巨硬＞＞微軟）的一句話，看來這則貼文即將成真。

