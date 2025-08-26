美股收盤》輝達公布財報前夕 美股大多收黑、台積電ADR上漲1.12％

輝達將於美國時間週三公布財報，在投資人密切關注之際，美國股市主要指數25日大多收低。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國時間週三公布財報，在投資人密切關注之際，美國股市主要指數25日大多收低，僅費城半導體指數微漲。

綜合媒體報導，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）22日在傑克森霍爾經濟研討會上釋出鴿派訊號，暗示9月可能會降息。鮑爾指出，勞動市場看似平衡，但這種平衡出自於勞力供需兩端顯著放緩，這意味就業下行風險正在上升。

輝達即將在27日公布財報，在公布財報之前，輝達25日上漲1.03%，輝達財報將會是本週華爾街最受關注的事件。此外，投資人也關注聯準會下次利率會議前即將發布的關鍵經濟報告，其中聯準會最重視的通膨指標將於29日公布。

焦點個股方面，Meta下跌0.20%、微軟下跌0.59%、Alphabet上漲1.18%，台積電ADR上漲1.12%，收在235.59美元。

道瓊工業指數下挫349.27點或0.77%，收45282.47點。

標準普爾指數小跌27.59點或0.43%，收6439.32點。

那斯達克指數小挫47.25點或0.22%，收21449.29點。

費城半導體指數微漲1.84點或0.03%，收5756.30點。

