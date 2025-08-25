晴時多雲

美韓貿易協議飄烏雲 川普批韓政情不穩像整肅

2025/08/25 23:15

川普批評韓國政情不穩。（法新社檔案照）川普批評韓國政情不穩。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國總統川普抨擊韓國政情不穩，預示韓國總統李在明此次訪問白宮，以討論美韓貿易與投資協議可能遭遇波折。

川普25日在白宮與李在明會面前幾小時，於「真實社群」平台發文說，「韓國到底怎麼了？似乎像是一場肅清或革命。我們不能有那樣的局面，同時又在那兒做生意」。

幾週前，雙方於對等關稅公佈最後一刻，達成美國對韓國產品課徵15%關稅協議，免除韓國承受先前川普威脅的25%關稅。但此後美國官員表明對相關條款感到不滿。

李在明啟程前往華府前，暗示他與川普的會面或許令人不安，並警告說，美國官員認為雙方7月達成的關稅協議過度有利於首爾。

他在總統專機上對記者說，「華府一些人士認為該協議對韓國太過有利，不同部門傳出修改聲浪；我們不能簡單接受單方面重啟兩國總統已經批准的協議」。

該會面也預料將聚焦一些棘手議題，包括達成防衛合作協議，韓國最初試圖將此納入關稅協議。美國官員也希望確定韓國承諾的投資美國3500億美元的具體細節。

韓國媒體《韓民族日報》上週報導，李在明政府預計在25日的峰會中公佈約1500億美元的民間企業對美投資計畫。

