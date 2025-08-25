台積電建廠夥伴漢唐近2個半月 股價上漲超過1倍

無塵室設備工程廠漢唐（2404）受惠在手規模達1322.66億元歷史新高，營運成長動能強，外資連5買，推升今盤中股價達1130新天價，最後收1120元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室設備工程廠漢唐（2404）受惠在手規模達1322.66億元歷史新高，營運成長動能強，外資連5買，推升今盤中股價達1130新天價，最後收1120元，上漲40元、漲幅3.7%，也創收盤歷史新高價，成交量2015張，其中，外資買超89張、投信買超207張，外資連5買。

漢唐6月10日召開股東會，9日收盤股價554元，近2個半月以來，股價漲幅逾1倍，8月以來，漲幅超過4成。

6月外資大買漢唐1萬9131張、投信賣超1萬7690張；7月外資賣超1877張、投信6645張；8月以來，外資與投信同步，外資買超583張、投信買超1759，外資持股比提高到33.67%，較5月的24.73%顯著增加。到22日為止，近10個交易日，主力買進632張。

漢唐今年上半年營收263.02億元、年增11.3％；毛利率22.11%、年增9.16個百分點；稅後淨利33.87億元、年增37.3％，稅後每股盈餘（EPS）17.96元，毛利率、稅後淨利與稅後每股盈餘皆創歷史同期新高。

漢唐先前法說會表示，今年前5月接單合約金額達836.76億元，累計在手訂單達1322.66億元，創歷年新高，包括大客戶美國廠、台灣訂單等。漢唐預期在手訂單將在未來2年逐步完工並認列營收。

