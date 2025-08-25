近600萬退休金被掏空！64歲全職主婦「犯1大錯」慘淪清潔工

日媒以真實案例提醒，民眾在婚姻中保護自己，「財產透明化」夫妻共同掌握相當重要。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，近年來一些「中年離婚」的案例頻頻出現，圍繞著退休金、年金等巨額資金問題。日本一對結婚30年夫妻，丈夫退休領到3000萬日圓（約新台幣592萬元）退休金後，竟突然拋下妻子，原本妻子滿心以為能共享退休財富，卻驚見帳戶僅剩600萬日圓（約新台幣118萬元），原來丈夫早已暗中轉移資產、甚至另結新歡，由於雙方30年來未落實「資產透明化」，讓原本依靠丈夫的全職主婦瞬間陷入絕境。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，日本一名65歲的誠一（化名）先生在大企業工作近40年，今年春天正式退休，退休金高達3000萬日圓（約新台幣592萬元）。他的64歲妻子松田悅子（化名）原本以為，2人退休後可以一起旅行、在庭院悠閒度日，豈料卻迎來晴天霹靂。

有一天，誠一向悅子表示「我想更自由地活自己的生活」、「這樣以夫妻身份過退休生活，感覺太沉重了」，並透過律師正式提出離婚申請。悅子原本認為，夫妻共同財產理應平分，但看到銀行存摺時，她震驚不已，「明明有3000萬日圓的帳戶，卻只剩下約600萬日圓（約新台幣118萬元）。其餘的去哪了？」

追問之下，誠一含糊其詞地回答「投資了」、「用於生活費」等。更令人震驚的是，原來他早已有交往對象，這筆錢很可能被用於與對方的新生活。深入調查後發現，誠一從退休前1年起，已逐步將資產轉入「另一個帳戶」。悅子曾信以為真的「夫妻共有財產」，實際上已被切割為丈夫的個人資產。

報導指出，悅子與丈夫結婚30年，一直扮演全職家庭主婦的角色，家計財務全部由丈夫負責，自己幾乎沒有名下資產，每月僅能領到約7萬日圓（約新台幣1.38萬元）的國民年金。面對突如其來的變故，目前，悅子只能前往求職中心，參加老年人就業課程，開始尋找清潔或輕勞動的工作，慢慢重建生活。

報導提醒，像這樣，退休後被提出離婚的「熟年離婚」逐年增加。近年尤其突出的是「拿到退休金後，丈夫單方面提出離婚」。專家提供以下幾點建議，幫助民眾在婚姻中保護自己，像是財產要「透明化」，夫妻共同掌握；提早溝通退休生活；即便是專職主婦，也要逐步累積自己的資產。

