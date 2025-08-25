曾文生：核一到核三盡快完成現況評估 條件允許才能自我安檢

台電今天對外說明核電自我安檢工作。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三823重啟公投未能跨越5百萬門檻，總統賴清德已指示，舊核電在核管法等法規完備後，由台電啟動自我安全檢查。台電董事長曾文生今（25日）表示，台電主要工作可分兩個層次，首先是核一、核二、核三廠要進行現況評估，初步盤點條件後，投入的成本、時間允許才進入自我安檢，再送核安會審查。

政府對新舊核電態度持續受到關注，曾文生說明，要用哪些能源爭議非常多，但對台電而言，核管法修法通過，子法也公布後，將進入到第一個層次，也就是台灣的核能電廠「到底能不能重啟」，具不具備重啟條件。

請繼續往下閱讀...

因此台電要按部就班，曾文生表態，要對核一到核三共三座電廠進行「現況評估」，他解釋，哪些電廠可以做、那些電廠有挑戰、困難等，都需要對外說明。曾文生舉例，三座電廠的爐心內用過燃料棒處理進度、乾貯設施興建進度等都不盡相同，而核二廠是北東電網內最具價值電廠等，各種理由「都要說清楚」。

曾文生表示，條件充分就會進入安檢階段，但有些前提必須要先克服，例如爐心內燃料棒要移出才能進行相關檢查，前期只要有困難，就會對外說有困難，「全世界所有核電廠不是想要延役就可以成功」。

他說明，三個電廠同時評估，但客觀條件不相同，像核三進到安檢階段條件清楚，核二要等明年將爐心清空，核一狀況還要看已拆除輔機裝回是否可行等，客觀條件完整度都會影響後端的進度，台電把資訊準備充分就會跟社會說明，但要多少時間，他僅表示盡快。

至於進入自我安檢，包括再運轉計畫，需要把整個電廠恢復到停機以前狀況，包括人員編制，初期設備不更換前提下，大修也必須完成，並找西屋原廠進行檢查，估計仍是一年半到兩年的時間。

曾文生也指出，台灣在能源使用上應是選擇題組合，但社會意見分歧，尤其日本福島過後，社會對核安有很大疑慮，但這十年間，人民的偏好有所改變。

他說，社會對能源議題討論不夠充份，最後衝突都會非常大，未來是否再辦公投，曾文生強調，科學檢查不是偏好選擇，做完安檢，可把殘餘風險說清楚，屆時政府機關有評斷或是公投才有評斷基礎，他解釋，做完評估說明後，若社會接受度高，公投必要性就低，而若真的要公投，也要在資訊相對充份狀況下，「才會是有效公投」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法