晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

曾文生：核一到核三盡快完成現況評估 條件允許才能自我安檢

2025/08/25 16:26

台電今天對外說明核電自我安檢工作。（記者林菁樺攝）台電今天對外說明核電自我安檢工作。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三823重啟公投未能跨越5百萬門檻，總統賴清德已指示，舊核電在核管法等法規完備後，由台電啟動自我安全檢查。台電董事長曾文生今（25日）表示，台電主要工作可分兩個層次，首先是核一、核二、核三廠要進行現況評估，初步盤點條件後，投入的成本、時間允許才進入自我安檢，再送核安會審查。

政府對新舊核電態度持續受到關注，曾文生說明，要用哪些能源爭議非常多，但對台電而言，核管法修法通過，子法也公布後，將進入到第一個層次，也就是台灣的核能電廠「到底能不能重啟」，具不具備重啟條件。

因此台電要按部就班，曾文生表態，要對核一到核三共三座電廠進行「現況評估」，他解釋，哪些電廠可以做、那些電廠有挑戰、困難等，都需要對外說明。曾文生舉例，三座電廠的爐心內用過燃料棒處理進度、乾貯設施興建進度等都不盡相同，而核二廠是北東電網內最具價值電廠等，各種理由「都要說清楚」。

曾文生表示，條件充分就會進入安檢階段，但有些前提必須要先克服，例如爐心內燃料棒要移出才能進行相關檢查，前期只要有困難，就會對外說有困難，「全世界所有核電廠不是想要延役就可以成功」。

他說明，三個電廠同時評估，但客觀條件不相同，像核三進到安檢階段條件清楚，核二要等明年將爐心清空，核一狀況還要看已拆除輔機裝回是否可行等，客觀條件完整度都會影響後端的進度，台電把資訊準備充分就會跟社會說明，但要多少時間，他僅表示盡快。

至於進入自我安檢，包括再運轉計畫，需要把整個電廠恢復到停機以前狀況，包括人員編制，初期設備不更換前提下，大修也必須完成，並找西屋原廠進行檢查，估計仍是一年半到兩年的時間。

曾文生也指出，台灣在能源使用上應是選擇題組合，但社會意見分歧，尤其日本福島過後，社會對核安有很大疑慮，但這十年間，人民的偏好有所改變。

他說，社會對能源議題討論不夠充份，最後衝突都會非常大，未來是否再辦公投，曾文生強調，科學檢查不是偏好選擇，做完安檢，可把殘餘風險說清楚，屆時政府機關有評斷或是公投才有評斷基礎，他解釋，做完評估說明後，若社會接受度高，公投必要性就低，而若真的要公投，也要在資訊相對充份狀況下，「才會是有效公投」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財