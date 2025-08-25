晴時多雲

統一集團空運逾5萬朵紅玫瑰登台 搶攻七夕情人節商機

2025/08/25 16:13

搶攻七夕情人節商機，統一（1216）集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、Dream Plaza、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，空運進口逾5萬朵紅玫瑰花登台，單支售價199元。（統一集團提供）搶攻七夕情人節商機，統一（1216）集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、Dream Plaza、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，空運進口逾5萬朵紅玫瑰花登台，單支售價199元。（統一集團提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻七夕情人節商機，統一（1216）集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、Dream Plaza、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，空運進口逾5萬朵紅玫瑰花登台，單支售價199元。

統一集團表示，8月29日七夕情人節即將來臨，集團特別自世界頂級玫瑰花產地哥倫比亞、厄瓜多爾空運進口紅玫瑰，全程低溫保鮮空運抵台，經典螺旋花型的紅玫瑰花苞修長、花瓣複層高貴優雅，象徵濃烈、純粹與不朽的愛情。

「紅玫瑰」代表真心真意，單支紅玫瑰更象徵「唯一」，8月26日至8月29日7-ELEVEN限定門市開賣，單支售價199元。

DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店與高雄店、夢時代則於8月28日至30日甜蜜加碼，憑會員條碼或卡片於指定店櫃當日消費滿2000元，即可獲贈「進口空運紅玫瑰花」1支。

康是美和UNIKCY於8月27日至29日在限定門市推出「進口空運紅玫瑰花」甜蜜價199元，活動期間消費滿1000元可享99元加價購優惠，滿2000元即贈「進口空運紅玫瑰花」1支（不累贈，贈完為止）。

8月27日至8月29日於BEING sport、BEING spa、BEING fit，單筆消費滿520元即可獲得「進口空運紅玫瑰花」1支。CupiCho全球精品巧克力專門店於8月26日至29日單筆消費滿999元即贈「進口空運紅玫瑰花」1支。

