因應台美關稅衝擊下半年將降息？央行總裁回應了

2025/08/25 16:15

中央銀行總裁楊金龍。（資料照）中央銀行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國232條款關稅與央行利率政策，可能成為下半年影響台灣經濟的兩大變數。對於今年下半年有無可能降息？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院表示，中央銀行調整利率不會針對某一個產業，而是看整體，我們判斷標準是經濟成長率、物價。

行政院長卓榮泰昨日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」赴立院進行專案報告並備質詢。國民黨立委黃健豪質詢問及，因應關稅衝擊，央行今年下半年有無可能降息？很多工具機產業預估下半年的出貨量，可能不會像上半年那麼好了。

楊金龍表示，中央銀行調整利率不會針對某一個產業，而是看整體，我們判斷標準是經濟成長率、物價，即使今年上半年經濟成長率6.75%，後半年預估2.3%，所以整年經濟成長率4.45%，這是行政院主計總處最新的評估。

楊金龍指出，物價來看大概是2%，大家關心的匯率問題，今年1月至8月22日，新台幣匯率上漲7.18%，但7.18%跟日圓6.98%，只差差了0.2%，跟韓元相差0.78%，但日本經濟成長率才1.5%，韓國經濟成長率是0.25%，這個跟台灣相差非常多，所以新台幣匯率上漲7.18%，比韓元高了一點點，但我們基本面都比他們好很多，9月的理監事會來討論這個問題。

黃健豪也問，暫時性關稅20%是台美談判的結果，還是美方直接認為就先這樣？卓榮泰回應，20%是暫時性的對等關稅，正在努力爭取更好、更合理的稅率。

行政院副院長鄭麗君指出，日、韓及東南亞某些國家有些是有達成談判，台美的談判過去幾個月確實有進展，但因為沒有達成協議，所以美方暫時性將台灣的對等稅率從32%調降至20%，還要再加上原有稅率，台美仍在持續談判當中，過去這兩、三個禮拜也都持續在談。

