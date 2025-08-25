台灣半導體產業鏈移往美國？卓榮泰：根留台灣、全球佈局

針對台美關稅談判事宜，行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）今在立法院院會答詢相關問題。（記者王藝菘攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立委關切台美關稅談判，美方可能促使台灣半導體產業鏈移往美國。行政院長卓榮泰今日在立法院強調，產業根留台灣，維持台灣產業的關鍵領先地位，這個政府和產業都有共識，一定要根留台灣、全球佈局，以台灣加一方式，高科技產業的研發在台灣，這個不會有改變。

卓榮泰今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」赴立院進行專案報告並備質詢。對於關稅談判後續目標，行政院副院長鄭麗君在回應民進黨立委李坤城質詢時強調，後續目標是對等關稅、232條款一併談，在觸及最終稅率談判時爭取「不疊加」，這些目標在最近幾次視訊會議中，我方都有提出要求。

請繼續往下閱讀...

李坤城追問，最近還有要去美國嗎？鄭麗君回應，8月1日以後有進行三次視訊，最近一次是上週五，任何有利於談判的安排，我們都會積極努力，最終就是朝著總結會議。最後總結會議將在美國進行，我方表達隨時都可以去。

卓榮泰則說，全力支持談判團隊，將我們的方案準備好，隨時在雙方時間都可以談妥時間，到美國跟他們談判。

李坤城問及，有無可能在9月下旬完成談判？鄭麗君說，應該是要越快越好，這都是我們努力目標，因為有些產業受衝擊比較大，多一天對他們都是辛苦的。

針對美方希望台灣半導體產業赴美投資才能享有零關稅，相關上下游產業是否連帶出走？鄭麗君回應，近期有積極跟半導體產業座談，包括半導體上游的材料、設備、產品等，以及下游的Server等產業了解我國企業在美布局情況。

卓榮泰強調，產業根留台灣，不僅是高科技產業，維持台灣產業的關鍵領先地位，這個政府和產業都有共識，所以一定要根留台灣、全球佈局，以台灣加一的方式，高科技產業研發在台灣，這個都不會有改變。

鄭麗君說，美國的確想要振興製造業，尤其是AI和半導體相關產業供應鏈，不過台美談判，我方是希望談供應鏈的合作，必須有利於我國產業的國際佈局，在此原則之下來跟美方討論供應鏈的合作和投資佈局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法