晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣半導體產業鏈移往美國？卓榮泰：根留台灣、全球佈局

2025/08/25 16:10

針對台美關稅談判事宜，行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）今在立法院院會答詢相關問題。（記者王藝菘攝）針對台美關稅談判事宜，行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）今在立法院院會答詢相關問題。（記者王藝菘攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立委關切台美關稅談判，美方可能促使台灣半導體產業鏈移往美國。行政院長卓榮泰今日在立法院強調，產業根留台灣，維持台灣產業的關鍵領先地位，這個政府和產業都有共識，一定要根留台灣、全球佈局，以台灣加一方式，高科技產業的研發在台灣，這個不會有改變。

卓榮泰今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」赴立院進行專案報告並備質詢。對於關稅談判後續目標，行政院副院長鄭麗君在回應民進黨立委李坤城質詢時強調，後續目標是對等關稅、232條款一併談，在觸及最終稅率談判時爭取「不疊加」，這些目標在最近幾次視訊會議中，我方都有提出要求。

李坤城追問，最近還有要去美國嗎？鄭麗君回應，8月1日以後有進行三次視訊，最近一次是上週五，任何有利於談判的安排，我們都會積極努力，最終就是朝著總結會議。最後總結會議將在美國進行，我方表達隨時都可以去。

卓榮泰則說，全力支持談判團隊，將我們的方案準備好，隨時在雙方時間都可以談妥時間，到美國跟他們談判。

李坤城問及，有無可能在9月下旬完成談判？鄭麗君說，應該是要越快越好，這都是我們努力目標，因為有些產業受衝擊比較大，多一天對他們都是辛苦的。

針對美方希望台灣半導體產業赴美投資才能享有零關稅，相關上下游產業是否連帶出走？鄭麗君回應，近期有積極跟半導體產業座談，包括半導體上游的材料、設備、產品等，以及下游的Server等產業了解我國企業在美布局情況。

卓榮泰強調，產業根留台灣，不僅是高科技產業，維持台灣產業的關鍵領先地位，這個政府和產業都有共識，所以一定要根留台灣、全球佈局，以台灣加一的方式，高科技產業研發在台灣，這個都不會有改變。

鄭麗君說，美國的確想要振興製造業，尤其是AI和半導體相關產業供應鏈，不過台美談判，我方是希望談供應鏈的合作，必須有利於我國產業的國際佈局，在此原則之下來跟美方討論供應鏈的合作和投資佈局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財