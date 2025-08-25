晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞動部新令 職場性騷擾調解出席可請公假

2025/08/25 15:46

性平法擴大法律訴訟範圍，保障被害勞工權益。（勞動部提供）性平法擴大法律訴訟範圍，保障被害勞工權益。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日發布解釋令，針對職場性騷擾被害人，並不僅止於法院開庭日期可請公假出庭，若到場參與調解，雇主也應給予公假，自即日起生效。

《性別平等工作法》第27條第4項規定，被害人因遭受性騷擾衍生法律訴訟，若被害人接獲通知到庭，雇主應給予公假，但在正式開庭之前，包含依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行的各項調解程序，勞動部今（25）日發布解釋令，核釋於調解期日到場調解期間均屬「法律訴訟」範圍，雇主應給予公假。

勞動部表示，近年我國推動「修復式司法」制度，建立以人為本的柔性司法 體系，性騷擾案件進入司法機關後，未必均以訴訟程序終結；本次解釋被害勞工遭受職場性騷擾向法院聲請調解，或是提出告訴後由檢察官於偵查中或是法院於訴訟繫屬中，依雙方當事人意願移付調解，均可認屬《性別平等工作法》第27條第4項所定「法律訴訟」，被害人接獲該調解通知並出席，無論是到法院或鄉鎮市區公所調解委員會進行調解，均可申請公假。

不過，如果被害人遭雇主刁難，不願意依法給予公假，勞動部提，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維護自身權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財