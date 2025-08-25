勞動部新令 職場性騷擾調解出席可請公假

性平法擴大法律訴訟範圍，保障被害勞工權益。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日發布解釋令，針對職場性騷擾被害人，並不僅止於法院開庭日期可請公假出庭，若到場參與調解，雇主也應給予公假，自即日起生效。

《性別平等工作法》第27條第4項規定，被害人因遭受性騷擾衍生法律訴訟，若被害人接獲通知到庭，雇主應給予公假，但在正式開庭之前，包含依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行的各項調解程序，勞動部今（25）日發布解釋令，核釋於調解期日到場調解期間均屬「法律訴訟」範圍，雇主應給予公假。

勞動部表示，近年我國推動「修復式司法」制度，建立以人為本的柔性司法 體系，性騷擾案件進入司法機關後，未必均以訴訟程序終結；本次解釋被害勞工遭受職場性騷擾向法院聲請調解，或是提出告訴後由檢察官於偵查中或是法院於訴訟繫屬中，依雙方當事人意願移付調解，均可認屬《性別平等工作法》第27條第4項所定「法律訴訟」，被害人接獲該調解通知並出席，無論是到法院或鄉鎮市區公所調解委員會進行調解，均可申請公假。

不過，如果被害人遭雇主刁難，不願意依法給予公假，勞動部提，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維護自身權益。

