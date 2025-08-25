輝達向中供貨再傳喊卡 3供應商包括台廠被告知

輝達向中國供應的H20顯示卡晶片計畫再次面臨重大中斷。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達向中國供應的H20顯示卡晶片計畫再次面臨重大中斷。根據The Information和路透報導，輝達已要求多家合作夥伴停止該晶片的研發工作。負責處理器封裝的美國艾克爾科技（Amkor Technology）、供應記憶體模組的韓國三星電子 （Samsung）， 以及負責後端組裝的台灣鴻海富士康集團 （Foxconn） 均已被告知暫停參與。

這意味著輝達最新款專注於中國市場的H20顯示卡晶片可能會進一步推遲發布，甚至可能被完全擱置。此舉的發布時機與美國貿易政策密切相關。

請繼續往下閱讀...

今年4月，美國政府針對H20 GPU增加新的出口規則。輝達必須申請許可證才能將晶片發送給中國客戶。7月，拜登政府同意放寬這些限制，但前提是達成協議，允許美國從輝達的中國銷售中獲得部分收入。

輝達尚未公開證實停產消息，但向路透表示，它正在積極管理其供應鏈，以適應不斷變化的市場環境。

對於輝達來說，儘管先前A100和H100等高性能GPU在中國被禁，但H20的推出本意是為了繼續在中國銷售晶片。為了符合美國的出口門檻，H20的設計降低了一些規格，但仍能為中國的人工智慧和資料中心提供穩定的效能。然而，這些持續的政策變數使得輝達在中國市場維持穩定的策略變得越來越困難。

同時，華府和北京之間的政治緊張局勢也帶來更多挑戰。本月早些時候，中國政府建議與國家安全相關的政府機構和企業不要採用H20晶片。

據報導，該建議的部分動機是美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的言論。盧特尼克在接受CNBC採訪時表示，美國「甚至連第三好的產品」都不會賣給中國，顯示美國的目標是限制中國取得先進技術，同時讓其開發者依賴美國硬體。

據報導，這些言論令北京官員感到沮喪，並可能在一定程度上阻礙了該晶片的採用。

對輝達來說，這使得H20晶片的處境岌岌可危。一方面，該公司面臨美國法規的約束，這些法規使出口變得複雜，並需要與華府持續談判。

另一方面，中國正釋放出不願依賴這種既受限又具有政治敏感性的產品的訊號。即使明天限制就解除，中國客戶可能也已經在尋找替代方案，可能瞄準國內晶片製造商，或是其他願意規避美國管控的供應商。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法