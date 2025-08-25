晴時多雲

Q2全國住宅大樓含車位中位數總價 從高點回落2.61％

2025/08/25 15:29

第二季全國中位數總價約1378萬元，對比最高點的2024年第三季1415萬元，回落約2.61%。（記者徐義平攝）第二季全國中位數總價約1378萬元，對比最高點的2024年第三季1415萬元，回落約2.61%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第二季全國住宅大樓含車位中位數總價從高點緩步回落。房仲業者彙整內政部統計查詢網實價資訊，第二季全國中位數總價約1378萬元，對比最高點的2024年第三季1415萬元，回落約2.61%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，央行擔憂資金過度集中在房市，因而推出第七波選擇性信用管制，而資金管制後，民眾購屋回歸理性，一方面房價上漲預期消散，一方面貸款也不像過往寬鬆，整體方式回歸自用當道。

不過，對比新青安上路前，全國中位數總價約1200萬元，今年第二季仍高出178萬元，進一步觀察今年第二季六都住宅大樓含車位中位數總價，以台南市最親民、約1100萬元，台北市最高、約3590萬元，不過，六都中位數總價全數超越千萬元大關，且對比2023年同期，六都中位數總價均加重，高出188萬至255萬元不等。

曾敬德表示，2023第三季台股從1.7萬點慢慢漲到2.4萬點，資金行情動能強勁，再加上新青安後民眾對於房價看漲預期濃厚，帶動房市出現一波漲勢，不過就在去年第三季央行的第七波管制過後，房市就轉趨理性，但整體房價相較於兩年前仍有一段明顯漲幅，尤其是基期較低的區域，漲幅更為顯著。

