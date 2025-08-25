晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中小建商頻傳倒閉盼降息救房市 張建一：房市沒有崩

2025/08/25 14:50

台經院院長張建一。（台經院提供）台經院院長張建一。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕房地產市場降溫，近期頻傳中小型建商倒閉潮浮現，有建商就呼籲央行降息、鬆綁信用管制措施救房市。對此，身兼央行理事的台經院院長張建一今強調，「房市沒有崩」，如果因為房市較冷就要求央行降息救房市，那央行過去7次信用管制根本白做，請外界「不要道德綁架央行」。

台經院今舉辦景氣動向記者會，張建一針對央行貨幣政策說明，目前看來是沒有降息與升息的空間，因為物價往下，基本上就沒有升息的空間，而經濟向上，也就沒有降息空間，所以目前看來，台灣的「貨幣政策維持到年底都不會動」，畢竟當初升息、降息的幅度都不大，可以參考的重貼利率約是2%。

張建一續說，降息涉及到房市，最近新聞頻傳房市快垮，交易量確實縮減，但價格方面就不是如此，例如預售屋價格沒什麼降低，中古屋有降一些，但房市沒有崩，如果因為房市較冷就要求央行降息救房市，「那央行過去7次信用管制根本白做」。

張建一表示，總歸一句，每個國家升息、降息的狀況都要看國家經濟狀況而定，例如日本7月CPI是3.1％，較上月降低0.2個百分點，但還是很高，「日本事實上很想升息」，想要從0.5%升到1%，物價很高理論上應該升息，經濟又沒有好到哪裡，要怎麼升？假設日本現在持續升，讓過去日本貶值的努力功虧一簣，不就做白工？

張建一表示，央行處理國內房市降溫也是同理，「7次信用管制好不容易讓房市降溫，但房市沒有崩喔」，建商倒閉的消息很多是建商對外放話，內政部近日也說明，從數據來看並無解約潮湧現或是建商倒閉潮，所以喊話各界「不要道德綁架我們中央銀行。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財