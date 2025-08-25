中小建商頻傳倒閉盼降息救房市 張建一：房市沒有崩

台經院院長張建一。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕房地產市場降溫，近期頻傳中小型建商倒閉潮浮現，有建商就呼籲央行降息、鬆綁信用管制措施救房市。對此，身兼央行理事的台經院院長張建一今強調，「房市沒有崩」，如果因為房市較冷就要求央行降息救房市，那央行過去7次信用管制根本白做，請外界「不要道德綁架央行」。

台經院今舉辦景氣動向記者會，張建一針對央行貨幣政策說明，目前看來是沒有降息與升息的空間，因為物價往下，基本上就沒有升息的空間，而經濟向上，也就沒有降息空間，所以目前看來，台灣的「貨幣政策維持到年底都不會動」，畢竟當初升息、降息的幅度都不大，可以參考的重貼利率約是2%。

張建一續說，降息涉及到房市，最近新聞頻傳房市快垮，交易量確實縮減，但價格方面就不是如此，例如預售屋價格沒什麼降低，中古屋有降一些，但房市沒有崩，如果因為房市較冷就要求央行降息救房市，「那央行過去7次信用管制根本白做」。

張建一表示，總歸一句，每個國家升息、降息的狀況都要看國家經濟狀況而定，例如日本7月CPI是3.1％，較上月降低0.2個百分點，但還是很高，「日本事實上很想升息」，想要從0.5%升到1%，物價很高理論上應該升息，經濟又沒有好到哪裡，要怎麼升？假設日本現在持續升，讓過去日本貶值的努力功虧一簣，不就做白工？

張建一表示，央行處理國內房市降溫也是同理，「7次信用管制好不容易讓房市降溫，但房市沒有崩喔」，建商倒閉的消息很多是建商對外放話，內政部近日也說明，從數據來看並無解約潮湧現或是建商倒閉潮，所以喊話各界「不要道德綁架我們中央銀行。」

