中國半導體力拚「脫美」! 高自給率「時間」曝光 北京將達100％

2025/08/25 14:52

力拚「脫美」，中國政府在公共部門推動國產化晶片替代。（擷取自網路）力拚「脫美」，中國政府在公共部門推動國產化晶片替代。（擷取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國為加速發展人工智慧（AI）產業，正積極推動半導體供應鏈的自主化，特別是在AI數據中心所需的關鍵晶片領域。媒體報導，北京與上海等主要城市已設定明確的國內自給率目標，旨在擺脫對輝達（NVIDIA）產品的依賴，轉向華為等本土供應商。

據報導，根據上海市政府的規劃，到2027年，AI數據中心所使用的半導體，中企設計或製造的比率將提高至70%以上，北京則是100%。

目前中國的半導體市場仍高度依賴輝達。數據顯示，2024年初，輝達在中國AI半導體領域的市佔率高達8成。

為了取代輝達的主導地位，中國在AI應用服務也正迅速擴大；其中，華為推出的AI半導體「昇騰910」系列成為了關鍵角色。百度集團旗下的崑崙、中科寒武紀科技等企業也正加緊腳步，加速產品研發。

中媒指出，華為主力產品910B，其運算能力已能達到輝達H20的85%，而新一代的920晶片性能更有所提升，有望完全取代H20。

據了解，為打破輝達在中國AI市場的壟斷，百度孵化的半導體設計公司崑崙芯，已成功中標中國移動2025至2026年人工智能通用計算設備（推理型）集中採購專案，訂單價值超過50億元人民幣（約新台幣212.2億元），標誌國產AI晶片在「去輝達化」進程中邁出關鍵一步。

此外，市場也傳出，字節跳動正考慮在其業務中採用華為產品。部分外媒也披露，中國當局已要求國內企業，特別是涉及政府與國家安全相關的業務，避免使用輝達的H20晶片，顯示出中國政府在公共部門推動國產化替代的堅定決心。

