工研院攜手三菱電機、台灣菸酒 啟動亞洲首例酒廠碳循環實證

2025/08/25 14:46

工研院攜手三菱電機、台灣菸酒，啟動亞洲首例酒廠碳循環實證。（工研院提供）工研院攜手三菱電機、台灣菸酒，啟動亞洲首例酒廠碳循環實證。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院攜手三菱電機與臺灣菸酒公司竹南啤酒廠，啟動亞洲首座「酒廠碳捕捉先導試驗廠」，帶領傳統釀造業邁向永續、淨零之路。工研院預期未來成功導入減碳科技後，可回收啤酒廠所排放的二氧化碳，再回到製程中應用，實現碳循環再利用的目標。

工研院、三菱電機與臺灣菸酒公司竹南啤酒廠，三方於8月底正式簽署合作協議，將展開先導系統規劃與建置，預計2026年於臺酒公司竹南啤酒廠啟動實證運轉，讓臺灣自主研發的碳捕捉技術落地實踐，開創新一波「碳經濟」產業革命。

工研院綠能與環境研究所萬皓鵬副所長說明，這項技術核心是一種「收放自如」的專利固態胺材料，可從工業製程排氣中有效抓住二氧化碳，再用大約攝氏80度的低溫讓材料「吐」出二氧化碳進行回收。就像一塊會呼吸的海綿，省能、高效率又可反覆使用，模組化的設計占地小，更可依照需求擴充，很適合應用於像啤酒廠這類產業，期望落實「就地回收利用」的中小型工廠。在實證成功後，可望推廣到更多製造業與電子業，讓我國碳管理拼圖更臻完整。

工研院表示，此次合作由工研院提供核心的固態胺碳捕捉技術，三菱電機負責流程控制優化，臺酒公司竹南啤酒廠則提供酒廠內天然氣鍋爐排氣及場地做為捕碳驗證場域，三方將共同合作於場域中驗證高效率碳捕捉與純化系統，並評估其在酒類製程相關環節中資源再利用的可行性，期望打造可複製、可循環的碳管理解方。

工研院副院長胡竹生表示，面對全球氣候挑戰與碳費壓力，碳不應再只是排放負擔，而是可再循環利用資源。此次臺日技術合作不只是驗證科研成果，更是實踐在地場域應用關鍵一步，未來將有助於國內企業建立具經濟效益的減碳轉型路徑，也是臺灣碳捕捉技術真正走入一般企業應用重要時刻。

三菱電機先端技術總合研究所副所長橋本博幸指出，這項合作是三菱電機與工研院落實邁向綠色社會重要里程碑。回顧2025年6月，工研院開發碳捕捉測試系統已在兵庫縣尼崎市的先端技術總合研究所場域開始運作，這次的協議將進一步擴大在臺酒公司竹南啤酒廠進行二氧化碳回收與純化技術的現場實證，預期可加速三菱在二氧化碳回收至利用的研究腳步，作為實踐能源與減碳管理一站式整合解決方案的關鍵一環。

臺酒公司竹南啤酒廠廠長楊繼忠說明，竹南廠已透過導入綠能、汰換設備與節能等措施投入減碳，並長期回收醱酵製程產生的二氧化碳，純化後作為食品級二氧化碳使用，此次希望透過固態胺碳捕捉先導系統導入，驗證廠內天然氣鍋爐碳排也可以同樣回收、純化及應用，若未來驗證成果穩定，將可逐步擴大碳資源回收應用，提升整體製程的碳效率與能源使用彈性，並助力集團旗下各工廠推進低碳轉型。

