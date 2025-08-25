真拚不過台積電、有錢買不到「這能力」 英特爾認了難獲大客戶

據報導，川普政府將幫助英特爾在美國生產先進晶片，包括接觸主要客戶。然而，英特爾的18A製程面臨低良率問題，未能改善將嚇跑新客戶。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾與川普政府的交易不僅包括簡單的「股權收購」，據報導，川普政府將幫助英特爾在美國生產先進晶片，包括接觸主要客戶。然而，英特爾的18A製程面臨低良率問題，未能改善將嚇跑新客戶。先進的14A製程難以吸引客戶，執行長陳立武已警告，如果無法獲得大客戶，該公司可能會退出該業務。

川普宣布向英特爾投資近90億美元，獲得9.9%的股權。這筆交易使美國政府成為英特爾最大的股東，儘管它不會在英特爾董事會佔有席位。英特爾高層也已明確表示，他們需要政府提供巨額資金激勵，否則難以確保能夠與台積電等公司競爭。

英特爾的代工晶片製造部門面臨壓力，其先進的14A製程難以吸引客戶。陳立武稱，如果無法獲得大客戶，公司可能會退出該業務。分析師表示，「僅靠政府資金無法解決問題。」

美政府以17.5%的折價獲得英特爾的股份，並持有額外5%股份的認股權證。儘管一些人認為英特爾「大到不能倒」，但也有人警告稱，該公司存在治理風險。分析師指出，這筆資金並非增量式投資，反映出市場對進一步支持的興趣減弱。

業界對美國政府與英特爾的交易持懷疑態度，主要是因為在沒有任何切實可行的利益的情況下放棄部分公司股份，這似乎不是明智之舉。

然而，根據《華爾街日報》的報導，據稱英特爾與川普的交易除了10%的股份外，還有很多內容，其中包括政府將與合作夥伴接觸，以使英特爾的尖端技術（例如18A）在美國生產。更重要的是，英特爾高層已明確表示，他們需要政府提供巨額激勵，以確保他們能夠與台積電等公司競爭。

然而，英特爾的18A製程面臨良率問題，難以與台積電、輝達等競爭對手抗衡。與台積電不同，英特爾由於連續6季淨虧損，無法彌補良率低所帶來的早期損失。分析師警告稱，低良率可能會嚇跑新客戶。

鑑於英特爾現任領導階層已明確表示，如果外部供應量不足，英特爾將放棄尖端製程的競爭，這對英特爾及其代工部門而言意義重大。

雖說如此，英特爾仍有樂觀的一面，鑑於川普政府的談判實力，這可能導致英特爾採用蘋果和輝達的晶片，這不僅能促進英特爾的晶片生產計劃，還能確保其與台積電等公司建立起切實的競爭關係。

此外，據透露，川普總統更感興趣的是「微觀管理」，像英特爾這樣的公司，可以肯定的是，美國政府將在塑造英特爾的未來方面發揮巨大作用。

英特爾正投資1000億美元擴建美國工廠，其中包括位於亞利桑那州的一家大型工廠。美國政府的支持，加上軟銀最近20億美元的投資，增強了英特爾的資本基礎；但成功的關鍵在於證明能夠在生產先進晶片上獲利才行。

