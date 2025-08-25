晴時多雲

美元、日圓假日即時換匯 銀行提供旅遊與投資需求

2025/08/25 13:57

台新銀行表示，提供美元、日圓假日即時換匯，包括旅遊與投資兩大需求。（記者王孟倫攝）台新銀行表示，提供美元、日圓假日即時換匯，包括旅遊與投資兩大需求。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀外幣兌換更便利！國銀業者表示，近期匯率波動劇烈，美元、日圓多次觸及新低點，且多發生在夜間或假日時段；台新銀行Richart推出「外幣365天全時段換匯服務」，除了涵蓋全年無休的換匯及優利外幣定存專案，平日夜間13種幣別換匯，首波服務開放「假日美元」即時換匯與定存申購，滿足旅遊與資產配置的即時需求。

前述的13種幣別分別為美元、人民幣、日圓、歐元、港幣、澳幣、紐西蘭幣、英鎊、加拿大幣、新加坡幣、南非幣、瑞典幣、瑞士法郎。

為提供客戶更彈性的換匯與投資選擇，台新銀行Richart推出「外幣365天全時段換匯服務」，讓客戶可以隨時隨地，掌握即時換匯與定存申購，標榜零時差24hr換匯；在旅遊方面，台新Richart也同步推出每月「外幣專屬優惠券」，於APP使用優惠券換匯最高可享美元減4.5分、日圓減0.1分的匯差優惠，並可搭配匯率低點通知功能，提升用戶換匯靈活度與效率。

此外，針對有儲蓄與投資需求的客群，台新提供多樣化的美元定存選擇，包含14天、1/3/6 個月期別，年利率最高可達8%。同時提供「定期定額換匯」功能，系統可依使用者設定金額、週期自動換匯，有助於分散匯率波動風險，強化資產配置彈性。

此外，結合台新銀行分行、全家便利商店、楓康超市及臺鐵車站等近千台外幣ATM，提供現鈔提領服務，進一步提升外幣使用便利性。台新銀行強調，持續強化數位金融服務，從匯率掌握、換匯、定存到實體提款，提供全方位的外幣應用場景，協助客戶掌握每一個投資與消費機會。

