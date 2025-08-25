中企赴美設廠買「保單」 ! 關稅戰反拿紅利 路透曝1關鍵

中國銅線企業在去年底於美國德州設立工廠，使中國銅業公司在關稅戰中佔優勢。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國銅扁線製造商Wellascent去年初決定在德州建廠，等於「買張保單」以減少地緣政治風險。如今，隨著美國進口關稅的實施，對其本土產品的需求激增，該工廠為美國客戶免除了對銅線進口徵收的50%關稅，以及管材等其他半成品銅產品，但精煉銅（基本成分）免徵關稅，這項投資正在獲得回報。

《路透》報導，Wellascent董事Hazel Zhu提到，起初美國客戶擔心中美貿易緊張導致供應不穩，卻沒想到在美設廠反倒讓關稅變成他們的「黃金商機」

據報導，這座廠今年底會開始投產，預計到2028年能年產3000噸銅扁線，將為美國汽車製造商Stellantis等客戶提供服務。而Wellascent也計劃，將在3年內向美國工廠投資1億美元，屆時美國這座工廠預計能貢獻公司逾半的海外營收。

《路透》指出，Wellascent的投資，凸顯了一個罕見的案例，儘管美國徵收關稅旨在對抗中國所謂的工業主導地位，但中國公司卻從中受益。然而，儘管這項投資實現了華盛頓方面宣稱的將產業引入美國的目標之一，但它也凸顯美國政策制定者在是否歡迎中國企業方面的矛盾心態。

