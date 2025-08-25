晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中企赴美設廠買「保單」 ! 關稅戰反拿紅利 路透曝1關鍵

2025/08/25 14:22

中國銅線企業在去年底於美國德州設立工廠，使中國銅業公司在關稅戰中佔優勢。（彭博）中國銅線企業在去年底於美國德州設立工廠，使中國銅業公司在關稅戰中佔優勢。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國銅扁線製造商Wellascent去年初決定在德州建廠，等於「買張保單」以減少地緣政治風險。如今，隨著美國進口關稅的實施，對其本土產品的需求激增，該工廠為美國客戶免除了對銅線進口徵收的50%關稅，以及管材等其他半成品銅產品，但精煉銅（基本成分）免徵關稅，這項投資正在獲得回報。

《路透》報導，Wellascent董事Hazel Zhu提到，起初美國客戶擔心中美貿易緊張導致供應不穩，卻沒想到在美設廠反倒讓關稅變成他們的「黃金商機」

據報導，這座廠今年底會開始投產，預計到2028年能年產3000噸銅扁線，將為美國汽車製造商Stellantis等客戶提供服務。而Wellascent也計劃，將在3年內向美國工廠投資1億美元，屆時美國這座工廠預計能貢獻公司逾半的海外營收。

《路透》指出，Wellascent的投資，凸顯了一個罕見的案例，儘管美國徵收關稅旨在對抗中國所謂的工業主導地位，但中國公司卻從中受益。然而，儘管這項投資實現了華盛頓方面宣稱的將產業引入美國的目標之一，但它也凸顯美國政策制定者在是否歡迎中國企業方面的矛盾心態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財