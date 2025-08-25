晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

裕隆執行長嚴陳莉蓮捐贈文化大學1000萬元 設立助學基金

2025/08/25 13:39

回饋母校，裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮以個人名義，捐贈文化大學1000萬元設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。（裕隆提供）回饋母校，裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮以個人名義，捐贈文化大學1000萬元設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕回饋母校，裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮以個人名義，捐贈文化大學1000萬元設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。

嚴陳莉蓮曾任台灣女子籃球國手暨台元女籃隊長，也是文化大學體育系第18屆校友，為感念大學時期的籃球養成與教育啟發，她以個人名義捐贈1000萬元，設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。

「嚴陳莉蓮女士助學基金」將用於兩大面向：

一、助學金：支持文化大學全校經濟不利學生與體育學系學生之獎助計畫，協助學生安心就學，並鼓勵自主學習與專業精進。

二、籃球隊發展經費：專款支援文化大學男子籃球隊運動場地升級，支持訓練、比賽經費及資源建置，提升校隊表現與體育教育品質。

嚴陳莉蓮表示，「我在文化大學體育系的那段歲月是我人生重要的歷程。雖然當時資源有限，但我在籃球場與校園生活中收穫充實。因為學生時期也曾面臨經濟壓力，更能體會教育資源的可貴及重要性」。

今天能以個人力量回饋母校，盼望這筆基金幫助更多學弟妹堅持夢想、安心成長，也是一圓心中她一直以來的願望。

文化大學表示，學校擁有完整的體育教育與專業訓練資源，透過科學化訓練、體能監測及營養管理，協助選手兼顧課業與運動發展。此次嚴陳莉蓮執行長的捐贈，將為體育系籃球隊帶來更專業的資源支持，也讓弱勢學子獲得更多保障，這不僅是一份實質的財務援助，更是一種精神鼓舞。

作為文化大學的傑出校友，嚴陳莉蓮執行長以生命故事與實際行動，展現教育平權的關懷與推動運動文化的決心。此筆助學基金以「校友情」為起點，以「社會責任」為延伸，將持續陪伴更多學子照亮前行之路，成為文化大學最具典範的精神象徵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財