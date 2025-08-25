裕隆執行長嚴陳莉蓮捐贈文化大學1000萬元 設立助學基金

回饋母校，裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮以個人名義，捐贈文化大學1000萬元設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕回饋母校，裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮以個人名義，捐贈文化大學1000萬元設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。

嚴陳莉蓮曾任台灣女子籃球國手暨台元女籃隊長，也是文化大學體育系第18屆校友，為感念大學時期的籃球養成與教育啟發，她以個人名義捐贈1000萬元，設立「嚴陳莉蓮女士助學基金」，專款用於扶助經濟弱勢學生安心就學，並支持體育系籃球隊發展，完善訓練與比賽資源。

請繼續往下閱讀...

「嚴陳莉蓮女士助學基金」將用於兩大面向：

一、助學金：支持文化大學全校經濟不利學生與體育學系學生之獎助計畫，協助學生安心就學，並鼓勵自主學習與專業精進。

二、籃球隊發展經費：專款支援文化大學男子籃球隊運動場地升級，支持訓練、比賽經費及資源建置，提升校隊表現與體育教育品質。

嚴陳莉蓮表示，「我在文化大學體育系的那段歲月是我人生重要的歷程。雖然當時資源有限，但我在籃球場與校園生活中收穫充實。因為學生時期也曾面臨經濟壓力，更能體會教育資源的可貴及重要性」。

今天能以個人力量回饋母校，盼望這筆基金幫助更多學弟妹堅持夢想、安心成長，也是一圓心中她一直以來的願望。

文化大學表示，學校擁有完整的體育教育與專業訓練資源，透過科學化訓練、體能監測及營養管理，協助選手兼顧課業與運動發展。此次嚴陳莉蓮執行長的捐贈，將為體育系籃球隊帶來更專業的資源支持，也讓弱勢學子獲得更多保障，這不僅是一份實質的財務援助，更是一種精神鼓舞。

作為文化大學的傑出校友，嚴陳莉蓮執行長以生命故事與實際行動，展現教育平權的關懷與推動運動文化的決心。此筆助學基金以「校友情」為起點，以「社會責任」為延伸，將持續陪伴更多學子照亮前行之路，成為文化大學最具典範的精神象徵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法