台電5月起已轉虧為盈 曾文生：今年有望損益兩平

台電今年可望損益兩平。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下半年電價審議會9月下旬召開，台電董事長曾文生今天表示，燃料價格持穩與台電去年調漲電價，今年5月起單月份都賺錢，今年損益兩平的可能性很高。

台電6月份起進入夏季電價，是台電相對賺錢的月份，曾文生今指出，5、6、7月起台電已經由虧轉盈，他分析，台電這3個月賺錢最大因素仍是燃料價格，而燃料進口價格也和新台幣匯率有關，中油今年天然氣價並無幫台電分攤，另一大原因則是去年台電也有做電價調整。

請繼續往下閱讀...

曾文生直言，從近幾個月狀況來看，「今年損益兩平可能性很大」，但台電的問題不是單一年度是否損益兩平，像鄰國的韓電透過電價調整，去年已賺錢，並處理財務問題，台電有過去4千多億元的累虧需要解決，這又和國家政策有關。

他說，有些國家會接受政府補貼，若透過電價反映也是另外一種選擇，台電會把財務資訊公開說明。曾文生強調，國際天然價格飆升時，台電扛著台灣的物價，影響CPI有能源、糧食兩大關鍵，台電擋住一個，讓國內價格相對穩定，台電有付出代價，盼4千多億元累虧能處理，需要行政、立法單位支持。

曾文生也一再重申，過去台電爭取共2500億元增資，但增資是不能抵銷累虧，且台電有部分民股，台電也沒有減資打累虧來處理財務問題。

談到經濟部長人事異動，台電溝通狀況，曾文生也說，過去經濟部長都支持台電爭取預算，除了盼國會同意外，政府也有新的財劃法等難題要面對。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法