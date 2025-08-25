晴時多雲

房價高漲 雙北市低總價中古屋占比變少

2025/08/25 12:45

今年上半年台北市以總價2千萬至4千萬的占比最高、約35.7%。（永慶房產集團提供）今年上半年台北市以總價2千萬至4千萬的占比最高、約35.7%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕雙北市低總價中古屋交易占比變少。根據房仲業者彙整雙北市近3年中古屋主力總價帶，台北市以2千萬至4千萬元、新北市則以1500萬元以內占比最高，若進一步觀察台北市2千萬元以內、新北市1千萬元以內的總價帶占比則出現減少。

根據永慶房產集團彙整雙北市實價揭露資訊，今年上半年台北市以總價2千萬至4千萬的占比最高、約35.7%，而2023年、2024年同期也是如此，但觀察1500至2千萬元以內，2023年上半年占比約20.6%，但到了2025年上半年則減少至19.5%，減少約1.1個百分點，同樣地，1千萬至1500萬元、甚至1千萬元以內，今年上半年占比對比2023年同期，分別減少1.9個以及1.5個百分點。

新北市總價1千萬占比 3年少掉7.1個百分點

至於，新北市今年上半年主力成交帶則是1500萬以內、占比約63.1%，若再細分1千萬至1500萬元，以及1千萬元以內的兩個級距，均較2023年同期減少，又以1千萬元以內占比減少最明顯、少掉7.1個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房價高漲，導致雙北市低總價住宅越來越少，甚至將雙北市部分購屋民眾推至桃園購屋，形成「脫北者」現象。尤其新北市核心區域，包括板橋、新店、中、永和的房價正快速向台北市靠攏，造成低總價數量流失更多。

