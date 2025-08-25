美車進口免稅？鄭麗君：關稅、非關稅貿易障礙都在談判範圍

卓榮泰今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」率副院長鄭麗君的內閣赴立院進行專案報告並備質詢。（記者王藝菘攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕台美關稅談判仍在進行中，民進黨立委王定宇今在立院質詢時詢問，談判時是否觸及開放美車進口零關稅項目。行政院副院長鄭麗君說明，美車除了關稅、也有非關稅貿易障礙，以及涉及相關的安全標準等都在談判範圍中，待所有談判底定後，所有的細節一定會向國會跟社會說明。

王定宇質詢時詢問，目前台美關稅談判是否有觸及，美國希望台灣開放整車市場且免稅？他直言，台灣主要的產業是做汽車零組件，整車的「那家公司」扶持這麼多年了，該成材早成材了，現在還在進口中國車。對消費者來講，整車零關稅可以降低採購負擔，像日本是汽車大國，日方還是要對美開放。

鄭麗君答詢時說，美方的確會期待市場開放，政府也會基於產業利益、國民健康及糧食安全予以討論。針對美車部分除了關稅，也有非關稅貿易障礙，因為美規車要進來，會涉及相關的安全標準，雙方制度性如何對接，這些都在談判的範圍裡面，待所有談判底定後，所有的細節一定會向國會跟社會說明。

鄭強調，台美目前都在技術性磋商過程，我方還沒達成協議，是因為尚未進行總結性會議，她自8月1日回台後，與美方經過3次視訊會議，接下來的談判目標是再降對等關稅、爭取不疊加，因為台灣有9成逆差來自ICT跟半導體，連動美方現在制訂的232關稅政策，所以一併磋商232，達成共識後，美方會安排總結性會議。

針對何時進行總結性會議？鄭麗君表示，當然希望越快越好並爭取稅率再降，美國財政部長貝森特曾對外表達，希望尚未完成談判的國家能在10月底前可以完成，但我方希望能夠在此之前越快越好。

