王定宇憂比亞迪中國車入台洗產地！卓揆：嚴格管制

王定宇憂比亞迪中國車入台洗產地！卓揆表示，會嚴格管制。（記者王藝菘攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）日前透過代理商太古汽車夜宴立法院高層，民進黨立委王定宇今日在立法院會質詢時要求政府要有明確態度絕不能讓中國車進入台灣洗產地。行政院長卓榮泰表示，無論中國產品如何繞道貼牌過來，都嚴格管制；經濟部也強調，中國品牌車無論從哪個地方，政府都是全力防堵入台。

卓榮泰今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」率副院長鄭麗君的內閣赴立院進行專案報告並備質詢。

王定宇質詢時指出，比亞迪或中國的其他車輛，是不可能讓他們來台灣洗產地、傾銷，因為這些車商賣不出去了倉庫堆了一堆，無論是透過越南等第三國洗進來台灣，這是萬萬不可，不僅會影響台美談判更會影響台灣國安、資安。

「無論比亞迪要改成什麼名子、從哪來？台灣絕不讓他們進來。」王定宇強調，洗產地是美國川普在本次對等關稅中最主要的目的之一，希望政院、經濟部要有明確態度。

卓榮泰答詢時說明，政府有兩大原則，第一、在台灣生產的一定要符合，我國逐年加嚴本地化的製造率；第二、無論中國產品如何繞道貼牌過來，都嚴格管制，希望維持台灣產業、經濟安全以及胎灣在供應鏈上維持的地位。

卓也呼籲，很多業者還在做一些廣告，他已經要求經濟部跟業者不要做這些誤導性廣告。

王定宇批評，甚至有些在遊說、搞置入新聞的要進一步揭露，讓社會大眾知道誰再收錢辦事，幫忙遊說；卓榮泰說，會嚴格執行。

