正式說掰掰！中國恆大今從港交所下市

中國恆大今（25日）從港交所下市，結束其約16年的上市之路。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國恆大今（25日）正式從香港交易所除牌，結束其長達約16年的上市歷程。

綜合媒體報導，中國恆大本月12日發布公告，指由於未能達成港交所提出的復牌條件，且股份交易自停牌以來未能於2025年7月28日前恢復，港交所最終決定取消其上市資格，公司將於8月25日正式除牌。

中國恆大也在公告明確表示，不會對港交所上市委員會取消其上市地位的決定提出覆核，等同於正式接受退市結果。

最新報導，中國恆大已在今（25日）早上9點起，正式從香港交易所下市，宣告其股票交易時代落幕。

隨著中國恆大退出港股市場，外界關注的焦點轉向其高達2.4兆人民幣（約新台幣73兆元）的巨額債務將由誰來承擔，以及遍佈全國、數十萬戶尚未完工的「爛尾樓」將如何處理。

對此，有分析認為，恆大的龐大債務可能會由4類債權人承擔，包括各大銀行與中小金融機構、供應商、投資恆大理財產品的投資人，以及恆大的海外債權人；至於未完工建案的交付前景依舊黯淡，許多屋主恐怕只能自認倒楣。

