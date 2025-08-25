晴時多雲

台股短線漲幅過大 法人︰慎防獲利了結賣壓

2025/08/25 11:33

台股周一（25日）盤中大漲逾2%，漲幅居亞股之冠。（資料照）台股周一（25日）盤中大漲逾2%，漲幅居亞股之冠。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股周一（25日）盤中大漲逾2%，居亞股之冠。投信機構表示，由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾上周發表演說，釋出降息的訊號，讓今日激勵台股猶如吃了「大補丸」，是所有亞股反盤最為強勁，盤中上漲5百多點；不過，分析師提醒，短線漲多面臨賣壓加大，強調任何利空事件均可能造成獲利了結賣壓，導致台股震盪幅度加大，追高風險加大。

根據投信業者統計，若從川普4/2宣布對等關稅的2萬1298.22點起算，大盤一路漲至8/22的2萬3764.47點，期間累計漲幅為11.58％。

對此，台新投信表示，國際市場今年以來普遍創歷史新高，不過，高檔震盪也加劇；台新中國通基金經理人魏永祥表示，因4/9以來，若截至8/22為止，大盤漲幅已超過6373點，這還不含今天的大漲點數；也就是說，在漲幅已大之下，任何利空事件均可能造成獲利了結賣壓，導致台股震盪幅度加大。

後市關注焦點包括：第一、川普對等關稅政策抵定後，企業轉嫁價格的幅度與7~8月通膨數據是否升溫，因相關數據將影響下年聯準會使否啟動降息循環；第二、川普宣布半導體產業關稅為100%，遠高於市場預期，但後續實施細節究為如何，將影響廠商後續的策略；第三、8月尚處於美台企業財報季，廠商對下半年營運展望將牽動法人對企業獲利預估的調整。

投信業者表示，輝達將於台灣時間8/28日公佈上季財報，市場預期營收約450億美元±2%，普遍看好打敗預期，樂觀可能達470-482億美元。由於輝達過去幾次季財報均打敗市場預期，最新機構目標價也多上調到200元以上，不過，隨著股價上漲，市場更注意財報優於預期之幅度，判斷是否足以支撐高估值。

台新投信表示，雖然台股短線漲多面臨賣壓加大，但以中長線角度來看，算力需求增速更快，近期各大AI平台業者均點出算力供不應求的問題，產業展望正向，升級趨勢至少還有2~3年，相關需求相對消費性產品穩健，台股中長線成長趨勢持續向上，急跌可逢低分批布局；在類股操作上，看好的的產業包括：半導體先進製程、AI基礎建設、邊緣AI、ASIC、IP、資安軟體、機器人、光通訊、網通、生技等族群值得長線布局。

