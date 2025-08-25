屏縣府攜手海尼根 就業津貼助弱勢青年就業

屏縣府攜手海尼根台灣公司推動「校園進職場」獎勵計畫（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府與海尼根台灣公司推動「屏東有根，青年有光-青年尋職津貼計畫」，協助屏東縣弱勢大學應屆畢業生就業津貼，最高7000元以減輕低收及中低收入戶家庭學子求職期間壓力。

海尼根台灣公司與縣府的這項補助計畫，預計補助70位設籍屏東縣的弱勢家庭學子銜接到職涯，待業期間可獲補助，設籍內埔鄉更可獲得加碼補助，藉以協助青年從校園順利銜接職場，計畫自即日起開放線上報名，並採「先到先審」之方式受理，經審核符合資格者，即可在第一階段獲得2500元就業津貼補助（設籍內埔鄉者為3500元），後續只要穩定就業滿1個月以上，或是3個月內參與5次以上面試經驗者，即可獲得第二階段就業津貼，總計名額共70名，額滿為止，有申請意願者，均可至網站（https://forms.gle/8iXB1sH9htBL57KM8）提出申請或電洽02-27225451轉公共事務部徵詢。

