台股震盪加劇 避險資金轉進高股息ETF

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股震盪加劇，避險資金轉進台股ETF，高股息與半導體相關指數型ETF受青睞，顯示在波動加劇的市況中，投資人尋求防禦與成長的雙軌策略。

根據CMoney截至8月22日統計，多檔台股指數型ETF受益人數逆勢大增。FT臺灣永續高息（00961）買氣最旺，單週受益人數激增50.14%，突破3萬人，增幅居冠。

高股息產品成為資金避風港，除00961外，國泰股利精選30（00701）受益人數週增16.35%，富邦特選高股息30（00900）與國泰永續高股息（00878）也吸引大量資金停泊。法人分析，高股息產品具備穩定現金流特性，在市場修正時能發揮防禦效果。

另投資人對台灣核心科技產業的信心並未動搖，規模最大的元大台灣50（0050）受益人數單週增加9.16%，直逼144萬人；鎖定半導體產業的兆豐台灣晶圓製造（00913）與中信關鍵半導體（00891），也見到投資人趁大盤回檔時逢低布局。

投信業者認為，在全球經濟前景不明下，預料「高股息」與「核心科技」仍是投資人資產配置的兩大主軸。

