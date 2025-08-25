Costco食物賣不完？超暖心舉動曝光 台灣還有「小確幸」

好市多（Costco）販售大量且不同種類的產品。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）每天都販售大量且不同種類的麵包和烘焙食品，不過沒賣完的烘焙食物怎麼處理？根據外媒介紹，好市多會將店內剩餘的烘焙食品定期捐贈至各地食物銀行與社區食物發放中心，而台灣也有很特別的做法，例如在每天固定的某個時間內，都會有比平常多好幾倍的試吃份量。

《Mashed》報導，好市多責場內不僅以自有品牌「Kirkland Signature」及經常更新的賣場格局吸引消費者，更致力於幫助那些從未踏進賣場的弱勢群體。

請繼續往下閱讀...

非營利組織Feeding America資料顯示，好市多會將店內剩餘的烘焙食品，包括麵包、餅乾、丹麥酥、派、可頌及蛋糕等，定期捐贈至各地食物銀行與社區食物發放中心。此外，部分生鮮食品在超過最佳賞味期後，也同樣會送往慈善機構。

《Mashed》援引Feeding America文件指出，好市多是該非營利組織的「Visionary Partner」之一。要獲得此稱號，企業必須至少捐贈400萬美元（約新台幣1.2億元），或提供4000萬磅食品；另1途徑是捐贈價值至少200萬美元資金（約新台幣6086萬元），並額外提供至少2000萬磅食品。

好市多也建議消費者珍惜食材。例如，家中若有已變乾硬的馬芬或麵包，不妨製作成布丁等甜點，延長食物壽命，避免浪費。

報導指出，除與Feeding America合作外，好市多也持續投入公益，包括支持美國紅十字會及自設的「志工閱讀計畫」，顯示其在平價零售之外，亦積極承擔社會責任。

而先前有網友發現，台灣好市多在每天約打烊前，會出現比平常多好幾倍的試吃份量，像是可頌、大理石麵包、泡芙等，引起其他網友共鳴。

其他網友也分享自己的試吃經驗談，表示「我有遇到真的超爽」、「之前吃到最扯的是半顆馬芬、壽司一顆排兩次的朋友湊出了明天的早餐」、「吃了兩輪，但真的很難排啊啊啊」、「真的最後一個小時有拆過給客人試吃」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法