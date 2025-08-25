高捷09站聯開案B、C基地招商 林欽榮:所剩不多

高市捷運局今舉辦高雄捷運橘線O9站聯合開發案B、C基地招商說明會，副市長林欽榮親自上陣行銷。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今舉辦高雄捷運橘線O9站聯合開發案B、C基地招商說明會，副市長林欽榮親自上陣行銷，強調高雄軌道建設正夯、現在投資時機最好，O9聯開A基地已標出，B、C基地所剩不多，請大家把握。

捷運局說明，O9站聯開案位於高速公路中正交流道旁，緊鄰全新啟用的苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，將引進運動相關商業設施、智慧節能住宅。

其中B基地1436坪、C基地3131坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，使用分區比照一般商業區可做商業及住宅，開發量體約1.6萬及3.6萬坪，預估投資金額約36億元及98億元，開發完成後，市府預計可分回66億元挹注捷運建設，此招標案至2025年12月31日截止投標。

林欽榮今主持招商說明會，提到這場域是全台少見、緊鄰大型運動空間的捷運聯開案，也是高雄兩大門戶之一，極具開發潛力，所剩空間不多了，請大家把握機會、請大家告訴大家。

