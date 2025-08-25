晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高捷09站聯開案B、C基地招商 林欽榮:所剩不多

2025/08/25 11:44

高市捷運局今舉辦高雄捷運橘線O9站聯合開發案B、C基地招商說明會，副市長林欽榮親自上陣行銷。（記者王榮祥攝）高市捷運局今舉辦高雄捷運橘線O9站聯合開發案B、C基地招商說明會，副市長林欽榮親自上陣行銷。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今舉辦高雄捷運橘線O9站聯合開發案B、C基地招商說明會，副市長林欽榮親自上陣行銷，強調高雄軌道建設正夯、現在投資時機最好，O9聯開A基地已標出，B、C基地所剩不多，請大家把握。

高市捷運局今舉辦高雄捷運橘線O9站聯合開發案B、C基地招商說明會，副市長林欽榮親自上陣行銷。（記者王榮祥攝）高市捷運局今舉辦高雄捷運橘線O9站聯合開發案B、C基地招商說明會，副市長林欽榮親自上陣行銷。（記者王榮祥攝）

捷運局說明，O9站聯開案位於高速公路中正交流道旁，緊鄰全新啟用的苓雅運動園區 Kaohsiung Highline Park，將引進運動相關商業設施、智慧節能住宅。

其中B基地1436坪、C基地3131坪，使用分區為捷運開發區，容積率630%，使用分區比照一般商業區可做商業及住宅，開發量體約1.6萬及3.6萬坪，預估投資金額約36億元及98億元，開發完成後，市府預計可分回66億元挹注捷運建設，此招標案至2025年12月31日截止投標。

林欽榮今主持招商說明會，提到這場域是全台少見、緊鄰大型運動空間的捷運聯開案，也是高雄兩大門戶之一，極具開發潛力，所剩空間不多了，請大家把握機會、請大家告訴大家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財