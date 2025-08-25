晴時多雲

鮑爾放鴿 新台幣勁揚逾1角、升破30.5元關卡

2025/08/25 10:31

鮑爾放鴿激勵股匯雙漲 新台幣勁揚逾1角 升破30.5元關卡（記者陳梅英攝）鮑爾放鴿激勵股匯雙漲 新台幣勁揚逾1角 升破30.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾上週在傑克森霍爾年會「放鴿」，市場對於9月降息預期升溫下，美四大指數收紅、美元回落，台北股匯週一受到激勵同步大漲，台股強彈逾500點，新台幣兌美元匯率升破30.5元關卡、一度飆升逾1.7角。

鮑爾雖然沒有明示9月將降息，不過他警告就業下行風險正在上升，可能導致裁員與失業率上升，市場認為鮑爾演說比市場預期「鴿派」，根據芝商所FedWatch工具，9月降息機率由7成提升至8成以上，美債殖利率與美元雙雙跳水。

美元回落下，非美貨幣普遍走揚，日圓兌美元匯率升破147價位，人民幣離岸價也大漲至7.1623，創逾1個月新高。

新台幣早盤以升值5.5分、30.53分開出，隨後突破30.5元關卡，一度升抵30.41元、勁揚1.75角。

上週新台幣匯價市場觀望鮑爾談話的不確定因素影響，走勢偏弱，加上外資逢高調節，連4個交易日賣超台股逾千億元並匯出熱錢，使台幣重挫逾5角，居亞洲最弱，隨鮑爾談話釋出偏鴿訊號，台幣週一隨亞幣大舉反彈，午後可進一步觀察外資熱錢是否回流。

