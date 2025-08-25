彭博：蘋果將啟動3年計劃 推動iPhone重大改版

《彭博》報導指出，蘋果預計將連續3年對iPhone進行重大改版。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離蘋果（Apple）發表會剩幾週時間，據外媒揭露，該公司計劃首次連續3年對iPhone進行重大改版。在長期謹慎行事後，該公司準備重振旗下旗艦手機，儘管業界其他公司正轉向更加以AI為中心的產品。

《彭博》報導，以目前的新款iPhone和5年前相比，邊緣略有不同，配色也進行了調整，鏡頭更大了，但整體外觀幾乎一模一樣。整體來看，iPhone近年的設計創新已明顯放緩，儘管晶片、影像感測器等元件性能持續強化，iOS介面也進行全面更新，但手機本身的外觀，這項曾經激勵消費者排隊購買最新手機的因素，已經失去了他的吸引力。

請繼續往下閱讀...

如今，消費者購買新的iPhone通常是因為螢幕破損、電池老化或是想要拍出更好的照片和影片，也有部份用戶是習慣性地升級，但他們購買新機基本上都不是因為現有的iPhone看起來老舊，這一切預計將出現改變。

彭博資深記者兼蘋果分析師古爾曼（Mark Gurman）表示，蘋果將在9月推出1款輕薄的全新機型iPhone Air，這款產品沿襲了蘋果在2008年首次採用於筆記型電腦MacBook Air的策略「更薄、更輕、更暢銷」，預計將取代iPhone Plus系列。

Air系列電腦一樣，新款手機也有一些妥協的地方，像是電池續航力相對低，只有1顆後置鏡頭，並沒有實體SIM卡的插槽。iPhone Air預計也將採用蘋果首款自主研發的數據機晶片，不再使用高通（Qualcomm）晶片。

除了新的Air，蘋果預計還將推出iPhone 17、17 Pro和17 Pro Max，他們的外觀基本上會是16的翻版。Pro系列機款相機系統將進一步升級，並且在手機背面採用更新的工業設計。Pro機款預計將新推出橘色的選項，Air則會推出淺藍色機款，但古爾曼也強調，不用期待會有太引人注目的變化。

古爾曼表示，Pro系列一直都是蘋果表現強勁的商品，預計今年這波趨勢也不會改變，儘管部份用戶可能會選擇更輕薄的機款，但整體來看，Pro系列對大多數消費者來說可能更實用。

古爾曼透露，改變遊戲規則的新機將於2026年問世，屆時蘋果將推出首款摺疊式iPhone。這款代號為V68的手機，外觀類似三星（Samsung）推出的書本式摺疊手機，打開後可以變成1台小型平板電腦，預計將搭載4顆鏡頭，並與iPhone Air一樣，沒有SIM卡槽，另外，這款新機將採用Touch ID而非Face ID。

據報，蘋果供應商已經在著手研發這款新機，並計劃在明年初擴大產量，以便在秋季順利發佈。

古爾曼提到，到2027年，蘋果預計將推出搭載曲面玻璃的iPhone 20，以慶祝iPhone誕生20週年，這款手機的設計預計將打破自2020年以來一直沿用的方形平板設計，轉而採用四邊弧形玻璃邊框的設計。

古爾曼表示，整體來看，2025年對於蘋果而言不會說是革命性的1年，但預計將為2026年和2027年的重大轉變奠定基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法