晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

彭博：蘋果將啟動3年計劃 推動iPhone重大改版

2025/08/25 10:56

《彭博》報導指出，蘋果預計將連續3年對iPhone進行重大改版。（路透資料照）《彭博》報導指出，蘋果預計將連續3年對iPhone進行重大改版。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離蘋果（Apple）發表會剩幾週時間，據外媒揭露，該公司計劃首次連續3年對iPhone進行重大改版。在長期謹慎行事後，該公司準備重振旗下旗艦手機，儘管業界其他公司正轉向更加以AI為中心的產品。

《彭博》報導，以目前的新款iPhone和5年前相比，邊緣略有不同，配色也進行了調整，鏡頭更大了，但整體外觀幾乎一模一樣。整體來看，iPhone近年的設計創新已明顯放緩，儘管晶片、影像感測器等元件性能持續強化，iOS介面也進行全面更新，但手機本身的外觀，這項曾經激勵消費者排隊購買最新手機的因素，已經失去了他的吸引力。

如今，消費者購買新的iPhone通常是因為螢幕破損、電池老化或是想要拍出更好的照片和影片，也有部份用戶是習慣性地升級，但他們購買新機基本上都不是因為現有的iPhone看起來老舊，這一切預計將出現改變。

彭博資深記者兼蘋果分析師古爾曼（Mark Gurman）表示，蘋果將在9月推出1款輕薄的全新機型iPhone Air，這款產品沿襲了蘋果在2008年首次採用於筆記型電腦MacBook Air的策略「更薄、更輕、更暢銷」，預計將取代iPhone Plus系列。

Air系列電腦一樣，新款手機也有一些妥協的地方，像是電池續航力相對低，只有1顆後置鏡頭，並沒有實體SIM卡的插槽。iPhone Air預計也將採用蘋果首款自主研發的數據機晶片，不再使用高通（Qualcomm）晶片。

除了新的Air，蘋果預計還將推出iPhone 17、17 Pro和17 Pro Max，他們的外觀基本上會是16的翻版。Pro系列機款相機系統將進一步升級，並且在手機背面採用更新的工業設計。Pro機款預計將新推出橘色的選項，Air則會推出淺藍色機款，但古爾曼也強調，不用期待會有太引人注目的變化。

古爾曼表示，Pro系列一直都是蘋果表現強勁的商品，預計今年這波趨勢也不會改變，儘管部份用戶可能會選擇更輕薄的機款，但整體來看，Pro系列對大多數消費者來說可能更實用。

古爾曼透露，改變遊戲規則的新機將於2026年問世，屆時蘋果將推出首款摺疊式iPhone。這款代號為V68的手機，外觀類似三星（Samsung）推出的書本式摺疊手機，打開後可以變成1台小型平板電腦，預計將搭載4顆鏡頭，並與iPhone Air一樣，沒有SIM卡槽，另外，這款新機將採用Touch ID而非Face ID。

據報，蘋果供應商已經在著手研發這款新機，並計劃在明年初擴大產量，以便在秋季順利發佈。

古爾曼提到，到2027年，蘋果預計將推出搭載曲面玻璃的iPhone 20，以慶祝iPhone誕生20週年，這款手機的設計預計將打破自2020年以來一直沿用的方形平板設計，轉而採用四邊弧形玻璃邊框的設計。

古爾曼表示，整體來看，2025年對於蘋果而言不會說是革命性的1年，但預計將為2026年和2027年的重大轉變奠定基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財