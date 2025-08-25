晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》鴻海：黃仁勳安定軍心 帶量勁揚

2025/08/25 09:49

法人指出，鴻海未來成長動能將集中在AI伺服器與雲端網路產品。（資料照）法人指出，鴻海未來成長動能將集中在AI伺服器與雲端網路產品。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台安定供應鏈軍心，加上第3季AI伺服器出貨力道仍然強勁，今日盤中帶量勁揚，截至上午9時27分暫報207.5元，漲幅2.47%，成交量1萬8649張。

法人指出，鴻海未來成長動能將集中在AI伺服器與雲端網路產品，預期2025年AI伺服器營收可望翻倍至逾1兆元，市佔率上看40%至50%，並隨GB200良率改善、GB300放量出貨，單季營收增幅有望突破300%。第2季表現強勁，第3季營運可望延續，管理層並上調2025至2026年的財測，主要受惠於雲端需求穩健，雖然消費智能產品與元件需求略有下滑，但新一代iPhone 17與AI功能升級有望帶來換機潮。

法人認為，鴻海將持續擴展至美國市場，加強資料中心能力，並與主要技術夥伴結盟，切入主權AI市場，確保長期競爭力。短期內，伺服器業務的強勁需求將抵消消費產品市場的挑戰；中長期則透過電動車與關鍵零組件佈局，支撐獲利成長。整體而言，即使匯率與關稅波動可能帶來不確定性，鴻海在AI伺服器領域的領先地位與策略聯盟，仍使展望保持謹慎樂觀。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財