焦點股》鴻海：黃仁勳安定軍心 帶量勁揚

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台安定供應鏈軍心，加上第3季AI伺服器出貨力道仍然強勁，今日盤中帶量勁揚，截至上午9時27分暫報207.5元，漲幅2.47%，成交量1萬8649張。

法人指出，鴻海未來成長動能將集中在AI伺服器與雲端網路產品，預期2025年AI伺服器營收可望翻倍至逾1兆元，市佔率上看40%至50%，並隨GB200良率改善、GB300放量出貨，單季營收增幅有望突破300%。第2季表現強勁，第3季營運可望延續，管理層並上調2025至2026年的財測，主要受惠於雲端需求穩健，雖然消費智能產品與元件需求略有下滑，但新一代iPhone 17與AI功能升級有望帶來換機潮。

法人認為，鴻海將持續擴展至美國市場，加強資料中心能力，並與主要技術夥伴結盟，切入主權AI市場，確保長期競爭力。短期內，伺服器業務的強勁需求將抵消消費產品市場的挑戰；中長期則透過電動車與關鍵零組件佈局，支撐獲利成長。整體而言，即使匯率與關稅波動可能帶來不確定性，鴻海在AI伺服器領域的領先地位與策略聯盟，仍使展望保持謹慎樂觀。

