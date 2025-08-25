焦點股》臻鼎：投信8月一路大買 早盤逼近漲停

臻鼎前景樂觀，獲投信大買。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）大舉加碼資本支出，搶進AI相關應用市場，自8月起獲得投信積極進場大買，8月以來投信大買臻鼎2萬1655張，推升臻鼎股價一路上揚，今日早盤臻鼎大漲，一度逼近漲停，再創波段新高。

截至9:17分左右，臻鼎股價大漲6.43%，暫報182元，成交量逾9300張。

臻鼎表示，下半年客戶新品備貨節奏正常，下半年營運表現將優於上半年。若以美元計價，今年全年營收成長保持優於產業平均水準，中國淮安、泰國與台灣高雄廠按計畫擴產，效益將於明、後年起陸續顯現，展望2026年，臻鼎在AI手機、摺疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期4大應用營收將全面加速成長。

臻鼎指出，根據客戶對高階AI產品的未來訂單需求，臻鼎規劃提高今、明兩年的資本支出金額至新台幣300億以上，其中近50%資本支出將用於擴大高階HDI和HLC產能，以掌握相關產品成長契機。看好明年AI手機、摺疊機與AI眼鏡將有更顯著貢獻，同時積極布局人形機器人商機。

