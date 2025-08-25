劍指川普！拉加德：央行獨立性相當重要 政府不應干預

歐洲央行總裁拉加德（左）與聯準會主席鮑爾（右）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）警告，各國政府不應該質疑政策制定者及其機構的獨立性，並指出，如果政府參與制定利率，經濟可能會出現失調的風險。

拉加德接受《福斯新聞》訪問時表示，如果央行要專注於控制通膨和支持經濟的職責，就必須保持獨立。任何央行的獨立性都相當重要，央行必須承擔責任、必須匯報，並回答美國國會或歐洲議會提出的所有問題，但央行的獨立性相當重要。

拉加德提到，自己在擔任國際貨幣基金（IMF）期間，有機會觀察央行獨立性受到威脅時會發生什麼事，在這一情況下，「他將開始失靈，開始做不該做的事」，下一步就是混亂，這會帶來不穩定，甚至更糟的結果，因此拉加德認為這不是一個應該進行爭辯的議題。

儘管拉加德並沒有明確點名美國總統川普（Donald Trump），但這番發言是在川普對聯準會及其主席鮑爾（Jerome Powell）施加更大壓力的背景下所發表。

川普在首個總統任期任命鮑爾擔任聯準會主席，但由於鮑爾拒絕降低利率，引發川普猛烈抨擊。川普也批評了聯準會翻修工程的成本，引發金融市場對他可能解雇鮑爾的擔憂。川普上（7）月表明，他曾考慮開除鮑爾，但隨後意識到這項行動「不太可能」。

