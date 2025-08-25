輝達財報是本週美股催化劑或雷包？專家這麼說

由於市場對輝達財報看法分歧，根據彭博社彙編的數據，期權交易者預計公佈後上漲與下跌的波動幅度均為6%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在聯準會（Fed）主席鮑爾22日開啟9月降息之門後，美股4大指數上週五全面勁揚，展望本週，輝達的財報將成美股上漲劑化劑或下跌的主要風險看法不一，有專家表示，在經濟面臨關稅與就業增長放緩之際，而美股市值又居高不下，輝達的財報若出現任何壞消息，將引領美股走跌，亦有專家認為，輝達經常在技術受到質疑的時候發佈報告，預期輝達有潛力成為積極的催化劑，由於市場看法分歧，根據彭博社彙編的數據，輝達財報公佈後，期權交易者預計上漲與下跌的波動幅度均為6%。

彭博報導，在鮑爾表示即將降息後，股市的下1個考驗就是人工智慧，而輝達本週三盤後即將公佈的財報，則至關重要。

交易員希望輝達財報能夠緩解對人工智慧支出的擔憂，並有效證實股市最近的反彈不僅僅是科技泡沫。

Steward Partners財富管理執行董事總經理貝利（Eric Beiley）表示，輝達對股市至關重要，因為任何進一步走強的跡象，都將成為點燃這個市場的燃料。

然而迫在眉睫的風險是，如果人工智慧投資不能兌現，並且前景謹慎，那麼它可能會達到頂峰，這將擾亂市場。貝利表示，他擁有輝達股票，但在大幅上漲後，他已經開始增加對沖。

輝達的規模是標普500指數中權重最大的，接近 8%，其處於人工智慧發展中心的地位使其成為大盤的風向標，如輝達的40%收入來自 Meta、微軟（Microsoft ）、Alphabet 和亞馬遜（Amazon），而這些公司都在標普500指數中排名前 10名。

所有這些都使輝達的季度財報及其前瞻性展望，成為1個重大的市場事件。

“壓力仍然非常大，”Bokeh Capital Partners LLC投資官 Kim Forrest 說，“過去幾年的大部分市場都是建立在輝達，及其客戶的基礎上的，因此，本次的財報，我有點緊張。

貝利表示，市值處於流鼻血的水平， 然而，投資者仍然忽視它，因為人們預計這些人工智慧寵兒將繼續繳出出色的業績。

標普 500 指數的預期本益比約為 22 倍，高於其 10 年平均 19倍。輝達的交易價格約為混合遠期本益比為 34 倍，低於 5年平均水平39倍。

“我很擔心，”貝利說。經濟正面臨關稅和就業增長放緩。因此，如果出現任何壞消息，這些昂貴的股票大幅下跌的時機已經成熟，大盤容易受到集中風險的影響。

不過，B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 表示，輝達有潛力成為積極的催化劑，因輝達經常在技術受到質疑的時候發佈報告。

輝達股價週五上漲 1.7%，結束連續3天下跌，股價離較8月初創下的歷史高點不到3%。華爾街分析師預計，輝達第 2財季調整後每股盈餘將達到 1.01 美元，年增長 48%，收入超過46億美元，年增54%。

雖然輝達目前面臨的最大問題之一是它是否能夠在中國銷售其產品。不過，長期以來一直看好輝達股票的華爾街分析師認為沒有理由擔心。根據彭博社彙編的數據，僅在上週，就有79名分析師中至少有9名基於對穩健季度報告的預期上調了目標價，將平均目標價定為194 美元以上。這意味著輝達週五收盤價 178 美元有約 9% 的上漲空間。

當然，正如1份強勁的報告可能會提振輝達股價，並引領市場走高一樣，然而任何失誤也會阻止漲勢，並顯著增加下跌空間的幅度。根據彭博社彙編的數據，期權交易者預計任一方向的波動幅度均為 6%。

