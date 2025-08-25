晴時多雲

30歲身價破397億！白手起家女富豪親揭創業成功要素

2025/08/25 15:30

Scale AI共同創辦人、如今30歲身價已高達13億美元，被評為最年輕白手起家女億萬富豪露西·郭表示，若要創業成功，除嚴格遵守日常生活習慣，每週需要工作90個小時。（擷取自CNBC）Scale AI共同創辦人、如今30歲身價已高達13億美元，被評為最年輕白手起家女億萬富豪露西·郭表示，若要創業成功，除嚴格遵守日常生活習慣，每週需要工作90個小時。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕生成式AI 新創公司Scale AI共同創辦人、如今30歲身價已高達13億美元（約新台幣397億元），被評為最年輕白手起家女億萬富豪露西·郭（Lucy Guo） 表示，若要創業成功，除嚴格遵守日常生活習慣，每週需要工作90個小時，如此才有可能讓公司起步，換言之，若不實行996工作制，幾乎不可能成功。

CNBC報導，2016年，郭與Alexander Wang共同創立了Scale AI，郭曾領導這家矽谷新創公司的營運和產品設計團隊，但因為理念與Wang不合，於是在 2018年離開該公司。

然而，郭仍持有其股份，因此，當Meta今年4月同意收購Scale AI 49%的股份時，這筆交易使郭的持股價值飆升至12.5億美元，如今淨資產達13億美元。

郭雖然2018年離開Scale AI，但馬上在2019 年又創立了 Backend Capital，這是1家投資早期科技新創公司的創投公司，2022年又成立內容創作者貨幣化平台Passes，已籌集超過6500萬美元（約新台幣19.82億元）的資金。

自從成為億萬富翁以來，郭並沒有停止工作，並嚴格遵守日常生活習慣， 「我現在每天工作的時間還是很長，」她說。露西每天早上5:30起床，然後去Barry’s Bootcamp連續進行兩次健身訓練，且中午從不休息，她說，午餐對新創公司創始人來說是1種奢侈，因此，她經常在開會時吃飯。

為了平衡工作與生活，郭會在週末為自己放1天假，從中午到下午6點，她會全心全意地與朋友相處，然後就回去工作。

由於新創公司創辦人的工作時間是一個備受爭議的議題，對此，郭也不諱言的表示，一般來說，當你剛開始創辦公司時，如果不實行996工作制，幾乎不可能成功，因為你每週需要工作90個小時，才能讓公司起步。

隨著公司的發展，僱用更多的人才，並實現穩定，以後減少工作量是可能的，但初期工時長是必要的。

然而，若你只是想成為億萬富翁，就並非一定需要高強度的工作時間，郭表示，如果你持續向 標普500指數投資數十萬美元，到你這一生，你的財富可能會成長到數十億美元。

