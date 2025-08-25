中國本世紀末成全球最大經濟體？專家提2大原因：幾乎不可能

中國在未來數十年超越美國，成為全球最大經濟體的可能性有多大？經濟學家認為，現在看來幾乎不可能。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在未來數十年超越美國，成為全球最大經濟體的可能性有多大？經濟學家的答案是：就人口結構和經濟相對表現而言，現在看來幾乎不可能。

英國「電訊報」（The Telegraph）24日報導，按照經濟學家衡量經濟規模的標準公式，截至2024年，中國經濟仍明顯小於美國，只有美國的約64％。儘管中國在2000年至2020年間大幅追趕，但美國在此之後的成長速度反而超越中國。

英國經濟學家利里科（Andrew Lilico）問道，在21世紀剩餘的時間裡，中國是否將超越美國，在軍事上也大幅領先，例如輕易奪取台灣，甚至威脅南韓與日本？

或者，人口結構意味著中國注定將走下坡？畢竟，中國人口目前約14億，已經少於印度。長期以來，中國成功地抑制人口過度成長，如今卻帶來反效果。某些估計顯示，中國人口到2100年可能會降至5億，平均每年下降約1.4％。

相較之下，美國人口雖然預計要到約2080年才會達到高峰（其中很大一部分來自移民），但此後僅會稍微回落；到2100年，美國人口仍被預期將多於目前的3.35億人，達到約3.65億人，等於每年平均成長0.1％。

因此，如果中國經濟要維持當前相當於美國64％的規模，每年就必須克服1.5％的人口變化效應，藉由更快的人均國內生產毛額（GDP）成長來彌補。若要在2100年達到與美國總體GDP相當的經濟規模，中國需要克服人口減少所帶來的不利因素，並且平均每年比美國成長快0.6％。這意味著在人均GDP上，中國必須平均每年比美國成長快約2.1％。

當然，中國人均GDP仍有追趕空間。目前中國人均GDP僅約美國的16％。若中國人均GDP每年以比美國快2.5％的速度成長，則可望逐步縮小差距。

因此，雖然估計中國到2100年時的人口仍將多於美國，但差距不會太大，意味著若要使中國經濟規模超過美國，中國必須在此期間縮小大部分的人均GDP差距，大致相當於在人均GDP上達到美國的4分之3。

做為參照，目前英國和法國的人均GDP分別約為美國的62％和65％，因此若要在本世紀末超越美國，中國的人均GDP必須在相對於美國的水準上，比今天的英國和德國更為富裕。

當然，在這麼長的時間範圍內，任何事情都有可能發生。1925年若要預測2000年哪個經濟體會最大，很可能連前10名都無法準確預測。戰爭、流行病、經濟管理不善，以及技術變革，都可能帶來龐大的不可預測影響。然而，即使在1925至2000年間，最終的經濟排名也並未完全出人意料。長期來看，人口結構與相對經濟表現，往往帶有某種無可避免性。

利里科說，或許中國在未來幾十年會更加擁抱市場化與民主化，從而推動經濟成長。隨著人口減少，會出現一段時期，經濟反而因為能夠使用原本為更多人口而建設的基礎設施而受益，不必投入太多資源來維護。反過來說，美國或許會變得更加孤立與保護主義，不斷切斷自身與世界的聯繫，導致成長持續減緩。

文章最後說，最可能的結論是，中國指望超越美國，成為全球最大經濟體，並因此創造軍事與外交層面的影響力，目前看來幾乎不可能實現。

