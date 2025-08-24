台幣升值效應 新南向授信7月底減少80億

金管會設定每年核准國銀於新南向政策目標國家，2025年至7月底已核准7處。圖為印度新德里。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會設定今年新南向國家的授信總餘額為新增728億元。其中，根據統計，截至今年7月底，本國銀行授信總餘額較去年12月底之1兆8204億元，減少80億元，連續三個月出現負成長。金管會表示，由於今年4月至7月，新臺幣升值導致轉匯率換後，金額減少

所謂「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國。從2017年開始，政府持續積極推動新南向，行政院並通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信等。

截至本年7月底，本國銀行授信總餘額為新台幣1兆8125億元，較去年12月底之1兆8204億元，減少80億元；經洽詢部分銀行說明，因為銀行放款是以美元計算，但相關統計以新台幣作為單位，由於新台幣4月到7月大幅升值，換回新台幣後呈現減少。

其次，為協助國銀於新南向國家增設據點，金管會設定每年核准國銀於新南向政策目標國家，增設據點3家，最新統計，2025年至7月底已核准7處。根據統計，至2025年7月底止，上市、上櫃及登錄興櫃之外國公司分別有89家、28家及4家，其中主要營運地在新南向國家之公司分別有15家、12家。

截至今年7月底，對新南向國家授信餘額增加前5大銀行，依序是台北富邦銀行增加200億元、中國信託銀行增加94億元、國泰世華銀行90億元、元大銀行43億元、凱基銀行41億元。

此外，檢視新南向各國授信狀況，目前仍是印度「一枝獨秀」的局面。截至2025年7月底，在新南向區域當中，授信總餘額較去年底增加最多之國家為印度344億元，次為新加坡的104億元。對此，金管會表示，經洽詢部分銀行意見，主要原因是印度與新加坡等國，由於經濟相對活絡，企業授信需求增加所致。

對此，金管會官員指出，配合新南向整體政策提供多重資金管道之整體金融支援，以金融支援產業，促進南向發展，創造金融與產業雙贏。

