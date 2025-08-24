晴時多雲

01結尾的飯店房號要避免入住 專家說這不是迷信、無關鬼魅

2025/08/24 20:02

在度假目的地選擇房間看似無關緊要，但像房間號碼這樣的因素實際上至關重要。（示意圖，路透資料照）在度假目的地選擇房間看似無關緊要，但像房間號碼這樣的因素實際上至關重要。（示意圖，路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕旅遊入住飯店，通常會被安排指定房間，房間號碼是否有禁忌或影響住宿的體驗，飯店專家透露應避免入住以01結尾的房間。

西班牙旅遊平台Descubriendo Viajes的創始人哈維爾·索布里諾 （Javier Sobrino ） 專門提供精選住宿，他建議避開以 01結尾的任何房間號，例如101、201、301等，以獲得更愉快的住宿體驗。

在度假目的地選擇房間看似無關緊要，但像房間號碼這樣的因素實際上至關重要，這不僅僅是迷信。例如，在美國，數字13被認為是不吉利的，在給房間和樓層編號時通常會避免使用。

其他數字也承載著各自奇特的聯想，例如237，它因史丹利庫柏力克的電影《閃靈》而聲名狼藉，在影片中被描繪成一個陰險神秘的地方。還有622，它因喬爾迪克的懸疑小說《喬爾迪克的622房間》而聞名。

撇開這些與傳說或虛構故事相關的數字不談，還有一些數字出於更充分的理由應該避免。哈維爾在Cadena COPE電台節目中表示，如果你想要更安心的住宿，就應該盡可能避免所有以01結尾的數字。

他解釋道：「這些房間通常位於角落，也就是說，靠近電梯，也靠近酒店樓梯出口」。根據《布里斯托直播》（Bristol Live）報導，雖然情況並非總是如此，但根據他的個人經驗，他發現很多飯店都是如此。

哈維爾說：「每次有客人經過，或者有人下樓，你都會聽到。我什至聽說，住在這個角落的房間裡，都能聽到電梯的聲音」；「所以，如果你打算休息一下，盡量避開那個房間。」

