川普8/29終止全球小額包裹免稅 歐亞多國暫停郵寄美國業務

2025/08/24 19:54

歐洲、亞太地區多國的郵政業者已宣布，將暫停部分寄往美國的包裹，因美國長期實施的800美元以下小額包裹關稅豁免政策將於8月29日終止。（路透資料照）歐洲、亞太地區多國的郵政業者已宣布，將暫停部分寄往美國的包裹，因美國長期實施的800美元以下小額包裹關稅豁免政策將於8月29日終止。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，歐洲、亞太地區多國的郵政業者已宣布，將暫停部分寄往美國的包裹，因美國長期實施的800美元（新台幣2.45萬元）以下小額包裹關稅豁免政策將於8月29日終止。

「小額豁免」（de minimis exemption）制度是在1930年代由美國國會通過，多年來經過多次修訂，在歐巴馬政府執政期間，免稅額度從200美元（新台幣6117元）提高至800美元，並維持到今年。這項關稅豁免制度讓企業節省了數百億美元低價值貨物進口費用，其中大部分來自中國。

川普政府今年5月終止了針對中國和香港的小額包裹關稅豁免，他上個月簽署的一項行政命令將這項決定從8月29日起擴大至所有國家，這意味了大多數低價包裹也將被徵收關稅。

十幾個歐洲國家的郵政業者表示，他們將暫停至少部分郵務投遞，直到找到因應美國新規的方法。在德國，德國郵政和 DHL Parcel Germany表示，他們將從8月23日起暫停向美國運送商業客戶包裹，但透過 DHL Express 運送的包裹不受影響。

比利時郵政服務公司自8月23日起也暫停運送包裹，而西班牙郵政則表示，自8月25日起將不再接收800美元以下的包裹。法國郵政表示，除非在實施日期前達成解決方案，否則可能被迫暫停部分包裹的運送。英國皇家郵政表示，計劃暫停1、2天的服務，然後再推出一套制度來處理美國的要求。

亞太地區許多國家也已宣布暫停服務。印度郵政部表示，將從8月25日起暫停向美國運送郵件。泰國暫停了所有發往美國的國際郵政包裹服務，南韓、新加坡和紐西蘭也暫停了大部分包裹的運送。澳洲郵政已暫停所謂的「過境運輸」，即其他國家的貨物經澳洲運往美國。

