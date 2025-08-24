晴時多雲

德央行總部恐被迫搬家！攸關1700噸金條市值5.52兆元

2025/08/24 17:09

德國央行正考慮放棄位於法蘭克福的具有里程碑意義的總部大樓，而該大樓地下金庫儲存德國一半的黃金儲備。（示意圖，路透）德國央行正考慮放棄位於法蘭克福的具有里程碑意義的總部大樓，而該大樓地下金庫儲存德國一半的黃金儲備。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國央行正考慮放棄位於法蘭克福的具有里程碑意義的總部大樓，而該大樓地下金庫儲存德國一半的黃金儲備。目前，地下金庫中存放著1700噸金條，市值超過1550億歐元（台幣5.52兆元）。如果放棄遷回舊總部，這些黃金將需要轉移到其他安全地點。此外，而目前央行也正面臨將其存放在紐約的黃金儲備運回國內的呼聲。

德國監管機構對耗資數十億歐元重建這座充滿石棉污染的總部大樓提出批評。德國公共支出監管機構本週發布一份報告，嚴厲批評德國央行翻新老化的主辦公大樓，以及周邊園區以容納其駐法蘭克福5400名員工的項目。

德國央行工作人員於2021年撤離該地點，並暫時搬入法蘭克福市中心銀行區的一棟20世紀70年代的高樓，因為原總部大樓需要清除石棉和其他潛在有害的建築材料。

最新計劃預計員工將在2032年之前重返舊總部。但據知情人士透露，2022年上任時繼承重建計劃的德國央行行長約阿希姆·納格爾 （Joachim Nagel） 目前正在考慮是否放棄遷回舊址的計劃。

知情人士表示，出售舊址或許更經濟，因為在一個住房稀缺的蓬勃發展的城市裡，它可以被改造成優質住宅區。屆時，德國央行可以選擇在法蘭克福市中心租用現代化的辦公空間，也可以另尋地點建造新的總部。

央行在一份聲明中表示，目前正在對該項目目前的規劃狀況進行成本效益分析，並且正在審查財務標準以及安全相關方面。該公司還表示，將「適時」處理經濟可行性研究的結果。

重建計畫始於2016年，當時德國央行決定翻新其主辦公大樓，而不是將其拆除。同時，央行也開始規劃擴建新園區，其中包括四棟新辦公大樓、一個體育中心、一個餐飲綜合體和一個托兒所，預計耗資36億歐元。由於疫情後通膨飆升，這項預估成本一度飆升至46億歐元。

