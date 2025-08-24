碧桂園虧損擴大累計債務4.2兆元 中國房市寒冬未退

中國昔日的房地產巨擘碧桂園面臨嚴重財務危機。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國昔日的房地產巨擘碧桂園日前發布獲利警告，預計今年上半年虧損185億至215億元人民幣（下同，新台幣790億元至918億元），與去年同期虧損151億元（新台幣645億元）相比，虧損進一步擴大。這個數據不僅反映了碧桂園的經營困境惡化，也凸顯出中國整個房地產行業持續低迷的嚴峻現實。

碧桂園表示，今年上半年因為3大因素而虧損：房地產開發項目結算規模大幅萎縮、毛利率長期徘徊於歷史低位，以及物業項目資產減值損失明顯增加。

請繼續往下閱讀...

碧桂園2023年淨損達破紀錄的1784億元（新台幣7615億元），2024年虧損雖然縮小，但仍高達328億元（新台幣1400億元），2年累計虧損約2112億元（新台幣9015億元）。

截至2024年底，碧桂園總借貸約為2535億元（約新台幣1.1兆元），總負債近9846億元（新台幣4.2兆元），現金儲備僅299億元（新台幣1276億元），其中大部分為受限制現金。

碧桂園的營運困境絕非個案，而是整個中國房地產行業面臨系統性風險的縮影。中指研究院統計數據顯示，截至8月20日，滬深兩市上市房企中已有71家發布2025年上半年業績預告，其中45家預告虧損，占比高達63.4%，較去年同期上升1.1個百分點。

中國房地產行業正在經歷一場前所未見的市場出清和行業重組。最新統計顯示，自2020年以來，已有77家中國房企發生債務違約，其中2021年違約16家，2022年更有44家集體違約。

與此同時，30家上市房企退市，除少數私有化退市外，27家屬於被動下市，其中A股14家主要因連續虧損觸發面值下市（連續20個交易日每日股票收盤價均低於股票面值 ），H股13家則因無法按時發布財務報告及難以滿足復牌條件而下市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法