核三重啟公投不通過 工商協進會：盼將核能納入考量

2025/08/24 16:36

核三廠興建於1978年。圖為核三廠建廠歷史畫面。（台電提供）核三廠興建於1978年。圖為核三廠建廠歷史畫面。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕核三重啟公投案由於同意票未達投票權人總數1/4門檻，因此不通過。對此，工商協進會表示，期盼政府重新審視能源結構，將核能納入全面考量，確保供電穩定。

工商協進會表示，穩定的電力供應是產業生存與發展的命脈，也是吸引國際投資的關鍵。這次公投獲得高支持度，所展現的民意，就是一個重要的參考指標，這促使各界必須共同思考如何讓台灣的電力系統更具韌性。 

面對公投與罷免案所反映出的民意及內閣變動，工商協進會建議，政府可以從以下幾個面向著手。

首先是務實調整能源政策，順應公投所展現的民意，重新審視能源結構，將核能納入全面考量，確保供電穩定。

第二是改善朝野關係 ，工商協進會表示，此次公投與罷免案結果反映了社會對於公共議題的多元意見。朝野政黨應藉此機會加強溝通，讓行政與立法功能回歸正常運作，共同為台灣經濟與民生福祉努力。 

最後，工商協進會期許政府能夠以宏觀的視野，將此次公投與罷免結果及內閣變動視為推動改革的契機。工商協進會願意與政府及社會各界共同努力，確保台灣的經濟在穩定的環境中持續繁榮發展。

