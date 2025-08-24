災害漫遊爭議！遠傳稱中華電用戶想聯網被擋 中華電3點聲明回應

嘉南災區漫遊門號統計。（圖為遠傳電信提供）

〔記者林志怡／台北報導〕日前丹娜絲颱風與西南氣流豪雨事件先後重創西南部地區，造成大範圍通訊中斷，雖業者緊急搶修，卻仍有部分地區通訊品質不佳，國家通訊傳播委員會（NCC）因此與業者協調啟動「災害應變漫遊」服務，但台灣大哥大、遠傳電信遭批評「搭順風車」，對此遠傳電信澄清，多達7799人次的中華電信用戶，想於無訊號地點連線至遠傳網路，卻被中華電信網路阻擋。

NCC日前邀集三大電信業者及相關政府單位，研商災區啟動漫遊的可行性並取得共識，自8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及前述兩區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，最晚在同年10月31日終止，未來將參考這次啟動經驗，研議制定通案性標準作業程序。

然而，民進黨立委蔡易餘批評，有3C專家實測，遠傳在嘉義布袋好美船塢訊號僅1.82M，漫遊到中華可達53.2M，兩者相差29.2倍，台灣大哥大與遠傳不能平時以低價搶用戶，遇到災害卻只能靠中華電信的基地台苦撐，呼籲2公司付錢給中華電信，並正視基礎設備不足的問題。

嘉南災區漫遊網速實測。（圖為遠傳電信提供）

對於蔡易餘的指控，遠傳電信強調，公司積極投入丹娜絲颱風災後通訊修復工作，並率先倡議三家業者開啟漫遊互通以利災民，截至目前，中華電信大量用戶於無訊號地點嘗試連線至遠傳網路，被中華電信網路阻擋，目前已累計7799人次；未受阻擋而順利連線至遠傳網路的中華電信用戶，則僅累計845不重複人次。

遠傳表示，對於中華電信用戶漫遊至遠傳網路未果之情形，遠傳除了第一時間通報NCC，也積極請中華電信確認原因，以免影響災區用戶通訊權利，期與電信同業密切合作，全力守護民眾通訊需求。

